Aaron Rodgers cree que puede jugar hasta los 45 años en la NFL

El quarterback de New York Jets, Aaron Rodgers, aseguró este sábado que a pesar de ya estar en una edad en la que muchos jugadores se retiran del fútbol americano cree poder seguir en la NFL al menos hasta los 45 años.

Rodgers, actualmente con 39 años, espera llegar a los 45 para poder imitar la labor de Tom Brady, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la liga por los siete anillos de campeón que acumuló con New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

“Me encantaría jugar unos años más aquí, no estoy seguro si dos, tres o esos cinco que me llevarían a esos 45 como Brady. Definitivamente quiero estar más tiempo aquí”, comentó durante una conferencia de prensa a propósito del debut de los Jets ante Buffalo Bills en la temporada 2023-2024 de la NFL.

Minutos después Rodgers aprovechó para explicar la decisión de querer alargar su carrera deportiva, haciendo énfasis en que en el pasado nunca hubiese considerado estar tanto tiempo pero ahora cree que con los cambios recientes en la liga puede seguir vigente.

“Si me hubieran preguntado hace cinco o seis años habría dicho que probablemente, no, pero con algunos cambios que han ocurrido definitivamente lo veo ahora como una posibilidad donde antes simplemente no pensé que me gustaría hacerlo”, añadió.

En cuanto a su debut con la divisa de Nueva York, Rodgers invitó a todos los aficionado de los Jets a acudir al MetLife Stadium el próximo lunes.

“Les digo que lleguen temprano, hagan el mayor ruido posible y pónganse el cinturón de seguridad porque éste será un viaje salvaje”, cerró Rodgers.

El mariscal de campo va camino a disputar su temporada número 19 en la NFL y la primera con los Jets, ganando cuatro veces el premio al mejor jugador de la campaña.

