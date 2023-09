Eduardo Verastegui quiere ser presidente de México: ¿Qué dicen los internautas? 

Formalmente, Eduardo Verastegui está en la carrera para ser presidente de México. El actor y productor mexicano recibe de manos del Instituto Nacional Electoral (INE) la constancia que lo acredita como “aspirante a candidatura independiente a la Presidencia de México para el proceso electoral federal 2023-2024”.

Así lo da a conocer Verastegui en su perfil de Instagram, al posar junto al documento en el que consta su aspiración a la presidencia mexicana.

“Mi lucha es por la vida, la familia y la libertad. Nuestro camino ha comenzado. ¡Juntos somos más fuertes! Y con esa fortaleza podremos construir el sueño mexicano donde el cielo es el límite”, dice Verastegui en su publicación.

Las reacciones

Las aspiraciones de Eduardo Verastegui a las elecciones para la presidencia de México despiertan opiniones en el público. Algunos se muestran a favor, pero otros manifiestan su rechazo a la idea.

“No, sería un error, no sabe de política, hace convenios con los americanos, Dios y la política no van de la mano, y ocupar a Dios y la posición para obtener algo de poder ufff. No es correcto”.

“Primeramente, Dios tú serás el presidente que Levante a México de nuevo”.

“Soy tu seguidora hace tiempo y con todo el cariño que y respeto que te mereces te sugiero que no te lances en estas elecciones”.

“¡Vamos con todo contra el progresismo! Mantengamos vivo el fuego de la tradición. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!”.

“Creo que debiste esperar las próximas elecciones y así fortalecer más tu movimiento. No puedes ir a unas elecciones sin capital humano (votos) ni capital financiero. Gracias”.

“Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él guía y guarda tu vida siempre. Felicitaciones México hay esperanza”.

“No dividas el voto mexicano, todos unidos contra Morena, el voto inteligente es el que contará”.

Sigue leyendo: