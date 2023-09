¿Eduardo Verastegui será candidato a la presidencia de México?

El actor mexicano Eduardo Verastegui en su visita a ‘Despierta América’ revela impresionantes opiniones acerca de su vida y de sus aspiraciones a la política de México.

Verastegui tiene el deseo de servir a la ciudadanía y sobre esto habla claramente en la entrevista.

“Hay un gran deseo de servir, hay que siempre matizar el deseo y el sueño que Dios me ha puesto en mi corazón desde hace 20 años. No hay que ser político para servir. Yo creo que todos estamos llamados a servir… Hay que servir. Yo siempre he combinado arte, política, ética y valores al servicio de las naciones”, dice Verastegui.

Más adelante, el mexicano señala que le han dicho mucho que se ‘pase’ al otro frente, es decir el de la política, para servir.

“Hemos estado en una temporada de oración y de ayuno, en un discernimiento a ver si esto viene de una vocación, de un llamado y no simplemente de una buena intención porque podría ser un distractor de mi vocación que es hacer cine con valores. Llevo 20 años haciendo eso. En dos días tendré que tomar esa decisión, en dos días sabremos si es un sí o un no”.

Reacciones del público

Las declaraciones de Eduardo Verastegui sobre la posibilidad de lanzarse al mundo de la política en México despierta opiniones en los internautas.

“No gracias estoy harto de su falsa propaganda”, “No gracias”, “Dios contigo bendiciones Eduardo”, “Después de que lo vi con Trump dudaría en votar por él”, “Nooooooooo por favor nuestro. México ya está cansado. Zapatero a su trabajo. Dios nos proteja”, “Por Dios este hombre no es bueno para México y ustedes lo saben” y “Cualquiera mejor que lo que hay” son algunos de los mensajes que dejan las personas.

