Incertidumbre en la selección Argentina por posible baja de Lionel Messi para encuentro ante Bolivia

La selección Argentina se encuentra en total incertidumbre luego que su máxima estrella y capitán, Lionel Messi, se realizara exámenes médicos a fin de determinar si existe alguna lesión que pueda impedir su participación en el encuentro ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Luego de una acción en el encuentro ante Ecuador también por la jornada 1 de las Eliminatorias Messi señaló hacia la banca del DT Lionel Scaloni y solicitó el cambio, que se produjo instantes después de que anotara su gol 104 que a la postre le dio los primeros tres puntos a la Albiceleste.

Ahora la incertidumbre reina en el ambiente de Argentina porque hasta el momento no se ha difundido de manera pública el resultado de los exámenes que el 10 se practicó para descartar o confirmar cualquier lesión.

El propio Scaloni confirmó horas más tarde del encuentro ante Ecuador la dolencia de Messi pero en ningún momento dijo que la presencia de Messi en La Paz podría estar en riesgo por su problema en el muslo derecho.

“Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Lo evaluaremos luego a ver qué tiene. No sé qué tiene Leo. Pidió el cambio porque sintió algo. Le harán estudios y si está bien, viajará. Si no, veremos qué hacemos”, comentó el seleccionador en la rueda de prensa celebrada en el Mas Monumental de Buenos Aires.

Las imágenes difundidas por TyC Sports de Messi ingresando a un centro médico provocaron que una avalancha de hinchas se personificara en la institución para buscar respuestas y mostrarle su apoyo a la estrella.

Se espera que sea este domingo cuando, minutos antes que el combinado se suba al avión, se difunda la información oficial sobre si Messi podrá viajar a Bolivia o si por el contrario partirá directamente hacia Miami para iniciar su recuperación con su equipo.

De momento el solitario gol de Messi permitió a Argentina hacerse con el liderato de las Eliminatorias Sudamericanas, que comparten con tres puntos junto a Brasil, Uruguay y Colombia, los ganadores de la primera jornada.

