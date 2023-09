Nancy Pelosi explicó las razones por las que se volvió a postular a la reelección en el Congreso

La representante demócrata de California, Nancy Pelosi, quien anunció el viernes que se postulaba para el distrito 11 del Congreso de ese estado en representación de San Francisco, reveló que su principal motivación es recaudar fondos y bloquear la elección de Donald Trump.

Pelosi, de 83 años, declaró a través de una entrevista en Politico que su larga trayectoria en el Congreso le da una ventaja a la hora de recaudar fondos, ya que puede hacerlo como candidata y no solo como líder del partido.

“Mi enfoque es la Cámara y la presidencia; estás en una posición más fuerte como candidato”, indicó Pelosi. “Puede que no lo sepas, pero si no eres candidato, realmente no puedes recaudar dinero para ti mismo. Y recaudar dinero para mí me permite gastarlo en otras personas”.

Pelosi agregó que se siente entusiasmada por el ciclo electoral de 2024 y la posibilidad de recuperar la Cámara de Representantes, e intentar al expresidente Donald Trump, a quien evitó nombrar durante la entrevista.

“Me siento tan entusiasmada con la perspectiva de involucrar a la gente en esto, que no quiero usar la palabra ‘lucha’, sino esta decisión por nuestro país”, acotó la líder demócrata. “Siento que tengo una influencia, no es poder; ya sabes, tenía poder como orador; es influencia y no debería subutilizarla”.

Pelosi hizo historia en 2007 al convertirse en la primera mujer presidenta en 2007, y en 2019 recuperó el mazo de oradora.

La demócrata renunció a su cargo de líder del Caucus Demócrata de la Cámara el año pasado, y pasó el cargo al actual líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries.

De esta forma, el anuncio de Pelosi puso fin a los rumores de un posible retiro, pero se produce en medio de preocupaciones sobre la avanzada edad de numerosos funcionarios electos, tanto del Partido Demócrata como el Republicano, incluido el presidente Joe Biden, de 80 años, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de 81, la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California , de 90 años, entre otros.

