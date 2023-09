“Tengo que dar lo mejor de mí si pretendo ganarle a Djokovic”, Daniil Medvédev con la mente puesta en la final del US Open

El pasado viernes el tenista Daniil Medvédev dio la sorpresa en la semifinal del US Open al eliminar al favorito Carlos Alcaraz con marcador 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3.

Ahora el ruso tendrá una dura batalla ante el número uno del ranking ATP Novak Djokovic si quiere hacerse con el campeonato, y repetir la hazaña de 2021 cuando se hizo con el título venciendo al propio Djokovic.

Medvédev sabe que no será un duelo fácil y aunque ya venció hace un par de años al serbio, no se confía y tiene claro que debe dar el 100% para vencer a uno de los mejores tenistas de los últimos años, y conseguir su segundo US Open.

“Novak va a ofrecer su mejor versión el domingo, y yo tengo que dar lo mejor de mí mismo si pretendo ganarle“, comentó Daniil en rueda de prensa luego de la victoria ante Alcaraz. Y afirmó que no es el mismo jugador que venció en 2021.

“Tengo que afrontar la final sabiendo que él va a ser diez veces mejor de lo que era ese día (la final de 2021). Y yo debo ser, si quiero seguir ganándole, diez veces mejor de lo que fui ese día”

Daniil Medvedev alzando su trofeo del US Open en 2021 /Getty Images

“Novak, cuando pierde, nunca es el mismo después.Tiene una mentalidad diferente. Djokovic siempre es mejor que la vez anterior que juega. Por ejemplo, yo le gané en la final del US Open, él me ganó en Bercy (Masters 1000 de París) en un gran partido. Carlos le ganó en Wimbledon, él le venció en Cincinnati”, analizó el tenista.

Medvédev tiene claro de como saldrá a la dura cancha de Nueva York este domingo, y será fiel a su estrategia para intentar llevarse el trofeo nuevamente. “Voy a hacer lo mismo que siempre. Es solo la preparación mental. Tienes que luchar hasta el final, tienes que ganar, y así es como debes estar en la final de un Grand Slam”, añadió.

Por otra parte el tenista de 27 años afirmó sentirse lleno de confianza tras su victoria ante Alcaraz. “Saber que soy capaz de hacerlo en el gran escenario cada vez que lo haces una vez más aporta más confianza y sabes que puedes volver a hacerlo. Quieres volver a hacerlo. Quieres sentirlo. Y al mismo tiempo, lo más importante es utilizarlo pero olvidarlo e ir a por el siguiente”, cerró.

