US Open: Medvedev sorprende a Alcaraz y se cuela en la final ante Djokovic

QUEENS, NY – La final de la que todos llevaban hablando dos semanas, la revancha de Wimbledon, no tendrá lugar en este US Open. Djokovic cumplió su parte, pero el vigente campeón no podrá defender la corona este domingo. El español Carlos Alcaraz se vio superado por el ruso Daniil Medvedev, que otra vez volvió a demostrar que las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de Queens son sus favoritas.

Con un juego de fondo brillante y una táctica que supo neutralizar las dejadas y los globos a los que tanto recurre Alcaraz, Medvedev completó un gran partido que lo coloca a un paso de lograr su segundo “grande”.

En frente tendrá a un tenista que lleva 23, pero que también sabe lo que es perder en el Arthur Ashe contra Medvedev. En 2021, Djokovic vio escapar en la final su oportunidad de completar el Grand Slam en un mismo año por culpa del moscovita de 27 años.

Djokovic jugará su décima final de US Open, de las que ha ganado tres. Este año ha alcanzado todas las finales “grandes”.

“Carlos tiene 20 años y ya ha ganado dos grand slams. Lo que ha hecho es increíble. Para ganarle hay que ser mejor que uno mismo, que es lo que he hecho hoy”, dijo Medvedev tras el partido de esta noche.

“Con Djokovic será igual. Cuando le gané aquí jugué por encima de mis posibilidades. El domingo tendrá que ser igual”, aseguró con la mente ya puesta en la final.

Daniil Medvedev celebra la gran victoria que le pone en la final del US Open 2023. /Foto: Al Bello/Getty Images

Alcaraz y Medvedev se batían por cuarta vez

El español y el ruso se enfrentaron en la semifinal por cuarta vez en sus carreras. Tras el partido de hoy el balance quedó igualado.

El primer set fue un ejercicio de supervivencia de Medvedev. Ya se sabe que en el tenis, si no ganas, pierdes. Alcaraz fue mejor: metió más golpes ganadores, menos errores no forzados, no cometió ninguna doble falta por seis del ruso, y mantuvo su servicio sin ceder un solo punto de break. Pero no logró romper el saque de Medveded.

El tie break, en cambio, mostró la mejor cara del ruso y tres errores de Alcaraz hicieron caer el parcial a favor del ruso. En el camino se vieron algunos puntos memorables, con violentos intercambios desde el fondo, unos, o con los dos tenistas en la red intercambiando voleas imposibles, otros.

An absolutely bonkers point from Carlos Alcaraz and Daniil Medvedev 😯 pic.twitter.com/ox8B43ivaw — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

El despiste del tie break tuvo consecuencias en Alcaraz, que comenzó el segundo set con más errores y cediendo un break a las primeras de cambio. Medvedev, casi infalible, se llevó el set con facilidad.

Medvedev is making shots tonight!



Wow. pic.twitter.com/R4Nm5YDMPy — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

El tercer set fue otra historia. Alcaraz, que no había tenido ni una sola bola de break en el segundo set, se generó y aprovechó una en el cuarto juego que le hizo soñar con la remotada. El público enloquecía cuando el español celebraba los puntos gritando y cerrando los puños o llevándose el dedo índice a la oreja para pedir ánimos.

Si después de perder el set fue Alcaraz el que se tomó un descanso para ir al vestuario, después del tercero sería Medvedev el que abandonara momentáneamente la pista.

En el cuarto set Medvedev comenzó a mostrar signos de cansancio, pero fue capaz de salvar tres bolas de break en el tercer juego. Aunque la clave estuvo en el sexto, cuando Alcaraz con su saque no logró cerrar siete ventajas y Medvedev aprovechó la única bola de break, gracias a dos restos a los pies cuando el español, quizá precipitándose, buscaba el saque y volea.

Con 5-3 y sirviendo para ganar el partido, Medvedev cedió dos bolas de break. Pero Alcaraz no supo aprovecharlas y, aunque defendió hasta tres match points, acabó cediendo su corona.

