Vicente Saavedra, ex de Clarissa Molina, presume la elegancia de su novia Ninoska Vásquez

Hace tan solo unas semanas se confirmó el noviazgo de Vicente Saavedra, el ex prometido de la dominicana Clarissa Molina, con la modelo venezolana Ninoska Vásquez. La primera publicación de la pareja en Instagram se dio en medio del cumpleaños de la joven y acompañado de una dedicatoria del boricua.

Ahora, como parte de su romance, Vicente Saavedra presume en sus historias de Instagram una foto de su amada, que originalmente es publicada por ella y que él repostea en su perfil. En la imagen se le ve a la venezolana sentada sobre un sofá, vestida elegantemente de negro y acompañadas de un perro negro también, quien reposa a su lado con la lengua afuera.

Vicente Saavedra acompaña esta imagen con dos corazones azules en la parte inferior derecha de la publicación.

¿Qué opina el público de la relación de Vicente Saavedra con Ninoska Vásquez?

Los internautas, en la foto donde la pareja en principio revela su relación, no dejaron pasar la oportunidad de dar sus opiniones al respecto.

“Ahhh, esta fue la razón por la cuales se canceló su boda con la hermosa Clarissa”, “Qué fácil se les hace a los hombres terminar con una hoy y publicarse con otra mañana! Pero hay que respetar la vida de los demás”, “No lo querían para Clarissa y ahora se quejan porque está con otra, no hay quien entienda a la gente”, “Yo sí me alegro qué Clarissa termino con él”, “Aquí si te veo enamorado @saavedravicente, que bueno por ti”, “Ya no tengo por qué seguirte te seguía por Clarissa, chao” y “Felicidades, y la gente deje de criticar. Que viva el amor” son algunos de los comentarios tras esta publicación.

