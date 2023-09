Clarissa Molina habla del fin de su compromiso con Vicente Saavedra: “Hoy estamos aquí y mañana no sabemos qué pasará con nosotros”

Clarissa Molina hace algunas semanas confirmó lo que era un secreto a voces: el fin de su compromiso con Vicente Saavedra, con quien se esperaba caminara al altar en este 2023.

La modelo, actriz y presentadora de televisión dio a conocer la noticia tras muchos meses de rumores y ahora habla sobre lo que significa para ella haber finalizado ese romance con el hombre que le había propuesto matrimonio el año pasado.

En una entrevista para la revista ¡HOLA!, la dominicana cuenta cómo está viviendo esta temporada de su vida tras haber diluido su noviazgo y compromiso.

“Te puedo decir que estoy disfrutando mucho esta época donde puedo reescribir mi historia como yo quiera. Entonces, creo que esta ventaja de tener la oportunidad de reescribir tu historia es muy importante. Hay gente que se queda conmigo en el corazón para siempre, que siempre estarán ahí presentes; pero los caminos nos llevan por distintos, futuros destinos y nada… creo que seguir hacia delante”, dice la joven reportera de ‘El Gordo y La Flaca’.

Clarissa Molina también señala todo lo que aprendió durante el proceso y destaca que ahora sabe mucho más que antes, que sabe que no debe hacer planes y que desea abrir siempre las puertas del amor.

“Te lo prometo que he aprendido tanto y es tan simple… hoy estamos aquí y mañana no sabemos qué pasará con nosotros. Hay muchas gavetitas en tu corazón y en tus sentimientos, tú puedes abrir la que tú quieras… ¿Abro la del odio, abro la del resentimiento? Que se cierren porque no las necesito. Quiero abrir la de amor, la de empatía, la del respeto, de seguir hacia adelante con positivismo, esas cajitas son las que estoy tratando de mantener abierta”, expresa la dominicana.

Asimismo habla de quienes han sido su apoyo fundamental en este proceso que ha tenido que enfrentar. Su familia, amigos y equipo de trabajo han tenido un gran papel en esta etapa de la vida de Molina. Y hasta su perrito.

“Han sido definitivamente mi grupo de apoyo y no lo han hecho ni siquiera abordándome el tema, solo dándome amor, haciendo cosas por ahí, despejando la mente, manteniéndome ocupada. Creo que me he aferrado bastante en el trabajo, en hacer lo que me gusta, aprovechar mi tiempo libre ahora y poner mis ideas juntas en que ‘ok, tengo que reiniciar el proyecto Clarissa’ que como quien dice, se puso un poquito lento y ahora vamos a entrar al cien por ciento de fuerza al proyecto Clarissa Molina y por supuesto siempre de la mano de la gente que me da amor puro y de corazón”.

