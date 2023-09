¿Cuántos hijos le gustaría tener a Clarissa Molina? La dominicana lo revela

Clarissa Molina abre su corazón para dejar que sus fieles fanáticos conozcan más de sus pensamientos, su vida privada y lo que espera de ahora en adelante en su camino profesional.

En una entrevista exclusiva con ‘HOLA’ la dominicana conversa sobre lo que ha significado para ella el fin de su compromiso con Vicente Saavedra, quien ya presume muy amoroso a Ninoska Vásquez; su nueva conquista.

La dominicana no deja de creer en el amor y asegura tener las puertas abiertas para cuando llegue de nuevo la oportunidad de enamorarse. “No estoy cerrada a una relación, no estoy cerrada al amor para nada… estoy abierta al amor, amo el amor y las historias de amor. Me quiero casar en algún momento, me encantaría casarme y formar un hogar en una casa así de linda”, dice la joven reportera de ‘El Gordo y La Flaca’.

Asimismo, revela mucho más de lo que espera en su futuro personal al lado de una persona: desea construir una familia, sabe muy bien lo que quiere y se prepara para ello.

“Me gustaría tener dos hijos, la parejita, eso sería lo ideal. Estoy pensando en eso y entrenando para cuando eso pase”, destaca.

Asimismo, la modelo y actriz señala que le gustaría que los hijos lleguen a su vida de manera natural.

“A mí me encantaría tener mis bebés naturalmente, me gustaría que salieran de mi barriga. Gracias a Dios, hay tantas herramientas hoy en día, la ciencia tan avanzada, que podemos tener hijos de muchas maneras e incluyendo adoptando, pero sí me encantaría tenerlo con la pareja que tenga, con el mejor padre que Dios me pueda poner para mis hijos”, dice presentadora.

