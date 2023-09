Exámenes médicos de Messi dan tranquilidad a Argentina y al Inter Miami, según reportes

La selección Argentina y el Inter Miami pueden estar más tranquilos por la situación de Leo Messi, y es que según los primeros reportes extraoficiales, los exámenes realizados al ’10’ indican que no sufrió ninguna lesión muscular luego de sentir molestias y abandonar el partido en el que ‘La Albiceleste’ se impuso con un gol suyo (1-0) a Ecuador en el inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Messi fue sometido este sábado a las respectivas pruebas médicas en una centro clínico de Buenos Aires, Argentina, para conocer con certeza cuales eran los motivos de aquella molestia que sintió en el mencionada partido. Para fortuna de todas las partes, todo parece indicar que no hay lesión muscular y que podría estar disponible para la segunda fecha de eliminatorias contra Bolivia, según indicó el portal especializado en fútbol, ‘BeeSoccer’.

Leo Messi (I) pidió cambio en el partido contra Ecuador tras sentir molestias en su pierna derecha. Crédito: JUAN MABROMATA | AFP / Getty Images

Sin embargo, aún falta una confirmación oficial por parte de la Asociación de Fútbol Argento (AFA), pero se espera que dicha situación se aclare este domingo cuando el entrenador Lionel Scalino hable en la rueda de prensa previa al viaje de los campeones del mundo hasta Bolivia, para enfrentar al combinado local en La Paz este martes.

Asimismo, el canal argentino ‘TyC Sports’ difundió imágenes en las que se aprecian como cientos de fanáticos argentinos acudieron a las cercanías del centro médico en el que ‘La Pulga’ se realizó los exámenes, para mostrar su apoyo al jugador del Inter Miami.

Cabe recordar que el propio Scaloni reconoció que fue el capitán de la selección Argentina el que pidió el cambio contra Ecuador, esto luego de haber estado tocándose la zona posterior del muslo derecho durante varios minutos.

“Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Lo evaluaremos luego a ver qué tiene. No sé qué tiene Leo. Pidió el cambio porque sintió algo. Le harán estudios y si está bien, viajará. Si no, veremos qué hacemos”, explicó el seleccionador argentino tras finalizar el juego de la primera jornada de las eliminatorias.

