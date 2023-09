Tecatito Corona espera mostrar su nivel europeo al regresar a la Liga MX con Monterrey

El extremo mexicano Jesús “Tecatito” Corona tomó los micrófonos este sábado para conversar sobre lo que será su regreso a la Liga MX con Rayados de Monterrey luego de casi 10 años de ausencia, permaneciendo en la crema del fútbol europeo.

En rueda de prensa Tecatito Corona dijo que además de sentirse alegre por volver a su país espera regresar al máximo nivel que mostró en el viejo continente con el Porto de Portugal y con el Sevilla de España.

“Estoy muy bien, vengo a mostrar mi mejor nivel, tal como el que tuve en el Porto y el Sevilla”, dijo Corona durante su jornada de presentación.

El nacido en Hermosillo Sonora, que debutó en el Monterrey en 2010, emigró al fútbol europeo en 2013 contratado por el FC Twente de la Eredivisie.

En el 2016 pasó al Porto, equipo en el que ganó tres títulos de liga, dos supercopas y un torneo de Copa. Para el 2021 firmó con el Sevilla, con el que estuvo hasta el final de la temporada 2022-2023.

Aunque era jugador del Sevilla, no fue parte del plantel campeón de la Europa League porque no fue registrado para dicha justa por una lesión que sufrió el año pasado, misma que le impidió ser parte de la selección mexicana que disputó la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Tuve una lesión complicada de la que no me pude recuperar. Con Sevilla venía muy bien, desgraciadamente vino esa lesión, pero hoy ya estoy listo para volver al nivel que tenía”, explicó.

Corona subrayó que con 30 años regresa al fútbol mexicano con la ventaja que da haber estado una década en el más alto nivel.

“Llevo 10 años fuera, me fui muy joven a Europa, me arriesgué a tener ese sueño que me dejó mucha experiencia. Regreso con un gran roce internacional, eso no cualquiera lo consigue. Sé tomar mejores decisiones, aprendí todo eso en Europa”, destacó.

El delantero se mostró satisfecho de regresar al equipo que le abrió las puertas al profesionalismo, con el que ganó un título de liga y tres Ligas de Campeones de la Concacaf.

“Estoy muy feliz de volver a casa. Tenía un par de años queriendo volver. Me siento con muchas más ganas de seguir triunfando como lo hice en Europa. Quiero ganar en Monterrey muchas cosas, no soy de hablar mucho, prefiero demostrarlo en la cancha”, puntualizó.

Jesús Corona fue presentado en el estadio del Monterrey ante decenas de aficionados que se dieron cita para vitorearlo.

