Arranca en Texas juicio electoral que podría afectar voto latino el 2024

El juicio contra la ley general que intenta suprimir el voto latino y de las personas de raza negra en Texas, y que puede afectar su participación en las elecciones presidenciales de 2024, comenzó este lunes en la Corte de Distrito Oeste de ese estado.

El instituto Brennan Center for Justice, uno de los que presentaron la demanda, explica que participar en los comicios del próximo año será difícil para aquellas personas que tienen poco dominio del inglés, que sufren de alguna discapacidad o que tienen una educación poco avanzada.

En el proceso judicial, que ocurre ante el juez Xavier Rodríguez, los grupos demandantes afirman que los votantes podrían no recibir asistencia para votar, ya sea en una casilla o vía correo.

En su página web, señala que la Ley del Senado SB 1, promulgada en agosto de 2021, atenta contra los grupos comunitarios y religiosos porque criminaliza como “recolección de votos” las actividades de participación de votantes no partidistas. Además, observa que “restringe severamente a los trabajadores electorales” al considerar como un delito grave que proporcionen solicitudes de boleta por correo a votantes elegibles que no las soliciten.

Texas concentra un porcentaje importante de voto latino. Foto: Sergio Flores /AFP vía Getty Images.

La norma, alega el Brennan Center, entorpece también el trabajo de los funcionarios encargados de mantener el orden y de prevenir la violencia en las urnas durante las elecciones, ya que su autoridad estará limitada a la actuación de los observadores de los partidos políticos.

Finalmente, el instituto añadió que se atenta contra los avances a favor de los votantes en el condado de Harris, al prohibir la participación desde los vehículos y el funcionamiento las 24 horas.

La demanda fue interpuesta a nombre de La Unión Del Pueblo Entero, Friendship-West Baptist Church, Southwest Voter Registration Education Project, Texas Impact, Mexican American Bar Association of Texas, Texas Hispanics Organized for Political Education, Jolt Action, William C. Velasquez Institute, FIEL Houston Inc y el juez electoral James Lewin.

Los demandantes alegan que la Ley del Senado SB 1 viola la Sección 208 de la Ley de Derechos Electorales y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, así como la Primera y Decimocuarta enmienda.

Además del Brennan Center for Justice, la defensa en contra de la restricción del voto latino y de color la conforman Mexican American Legal Defense and Educational Fund, Weil, Gotshal & Manges LLP y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.

Para junio, los datos publicados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos señalaron que al menos 40.2% de la población en Texas era latina, un crecimiento que el instituto calificó de histórico.

