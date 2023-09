Daniil Medvedev bromeó sobre vigencia de Novak Djokovic: “No sé cuando planeas frenar un poco”

El ruso Daniil Medvedev bromeó sobre la vigencia del serbio Novak Djokovic, quien con 36 años consiguió su ‘grand slam’ número 24 al vencer a Medvedev en la final del US Open 2023.

“Lo primero, quiero preguntarle a Novak: ¿Que éstas haciendo todavía aquí? Vamos…”, bromeó Medvedev sobre la pista al terminar la final que terminó perdiendo.

“No sé cuando planeas frenar un poco… Pero felicitaciones a ti y a tu equipo. 24 ‘grand slam’… Yo siento que no tengo una mala carrera y tengo 20 títulos, pero tú tienes 24 ‘grand slam’. Guau”, añadió el tenista ruso sobre “Nole”, quien no paraba de reir.

Medvedev, que había derrotado a Djokovic en la final del US Open de 2021, no pudo repetir la hazaña y cayó por marcador de 6-3, 7-6(5) y 6-3, lo que permitió que el serbio igualara el récord de Margaret Court con más “grand slams” ganados.

“Me parece increíble que derrotara a Novak en una final de ‘grand slam’. Probablemente, en este momento esa era la cima de mi carrera”, aseguró el ruso, quien también agregó que “si él y Rafa (Nadal) no existieran… He jugado cinco finales contra ellos y solo he ganado una (…). Pero Djokovic me empuja a ser mejor”.

Ya en la rueda de prensa, Medvedev reflexionó sobre un posible próximo encuentro entre ambos: “Cuando juguemos de nuevo, será una historia diferente. No estoy seguro de que haya mucho para analizar (de la final). Pero sí, así es la vida y el tenis. Intentaré ser mejor la próxima vez”.

