En Perú apelan a los conjuros de chamanes para neutralizar a Neymar

Diez chamanes o indígenas de la sierra, selva y costa de Perú se reunieron antes del duelo ante Brasil para pedir al ‘Tayta Inti’ (Padre Sol) y lanzaron conjuros a favor del cuadro inca.

Los chamanes vistieron coloridos atuendos tradicionales de lana, levantaron un colorido altar tradicional a un lado del estadio Nacional con amuletos, espadas, banderas y fotografías de los jugadores de ambas selecciones.

Los curanderos utilizaron un muñeco de trapo de color marrón que colocaron sobre una fotografía de Neymar, al cual ataron la pierna izquierda y le colocaron un espada de acero en derecha.

El chamán Félix Rondán reveló: “A Neymar lo hemos neutralizado amarrándole los pies. Lo hemos amarrado para que él no tenga físico, no corra y no juegue bien. Hemos hecho un ritual especial para que su mente se nuble y no pueda concretar lo que está buscando él, que son los goles”.

Richarlison, Casemiro y Fernando Diniz también fueron objeto de los chamanes colocando plantas de espinas y caracolas marinas en las fotografías.

La selección de Brasil visita Perú / AFP via Getty Images: CRIS BOURONCLE

DT brindó apoyo a Neymar

Diniz respaldó a Neymar: “Es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol”. Y añadió que es un compañero querido por sus compañeros, incluidos los más experimentados como Danilo o Casemiro y los más jóvenes como Vinicius Jr. y Rodrygo.

En Lima, el equipo brasileño fue recibido con una mezcla de amabilidad y admiración que suelen darse a la estrellas. Incluso los policías que resguardaban la seguridad de la Canarinha sacaron sus móviles para registrar videos de la llegada de Neymar y sus compañeros.

Neymar ha marcado seis veces a Perú desde 2015. La “Blanquirroja” es la segunda selección más batida por el astro después de Japón, al cual le anotó nueve veces.

