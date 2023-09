Gloria Trevi revela en su bioserie que sufrió un aborto por culpa de Sergio Andrade

En medio de las humillaciones, maltratos físicos y psicológicos que sufrió por parte de Sergio Andrade, Gloria Trevi reveló en su serie ‘Ellas Soy Yo’ que, a los 27 años, sin su consentimiento, su ex manager la hizo abortar.

La impactante revelación que era desconocida se incluyó en el capítulo 22 de la bioserie de la Trevi que produjo Carla Estrada y está disponible en la plataforma VIX.

En la serie se hace referencia a las sospechas de la cantante de un embarazo cuando le dan ganas de vomitar mientras prepara comida.

De acuerdo a ‘Ellas Soy Yo’, Gloria Trevi, la actriz se encuentra rodando su tercera película, ‘Una Papa Sin Catsup’, y Andrade la obliga, según el guion de la historia, a saltar desde una barda en repetidas ocasiones.

“Él (Andrade) me pidió que saltara de una barda en la grabación de ‘Una Papa Sin Catsup’, estaba bastante alto, salté, pero las piernas no me aguantaron y caí de sentón. Él se molestó conmigo, por cualquier tontería, porque era por lo que se molestaba, por tonterías”, narra Trevi de propia voz al final del capítulo.

“Ya en mi momento de desesperación de que yo le empecé a decir que no quería nada, él me agarró de los hombros y me dijo: ‘¿Qué te está pasando?’, me empezó a sacudir. Ahí le dije, ‘creo que estoy embarazada, y creo que pasó algo porque estoy sangrando’. Fue cuando él me mandó a Houston, me dijeron que el niño se había salido del útero y que ya no se podía hacer nada, que tenían que sacármelo, que eso había dicho el doctor. Yo lloré, yo no quería, luego él habló conmigo y me dijo que de todos modos ya se había perdido ese bebé y que un día tendría un hijo conmigo. Yo débil, fui cobarde, fui estúpida”.

Mandar a abortar a Houston fue una práctica que Andrade también aplicó con María Raquenel Portillo “Mary Boquitas”, antes de hacerlo con Trevi.

Cuatro años después del aborto que sufrió, Trevi dio a luz a su hija Ana Dalay, fruto de su relación con su ex manager.

La niña murió de manera sospechosa y es fecha que la cantante no sabe dónde fue sepultada.

En el 2002, mientras enfrentaba los delitos de corrupción de menores, violación equiparada y rapto, la cantante de “Pelo Suelto” y “Zapatos Viejos” dio a luz en la cárcel a su hijo Ángel Gabriel.

