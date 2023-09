Chiquis Rivera muestra sus piernones en micro short y mallas tras exhibir el ritmo que lleva en la sangre

La cantante Chiquis Rivera recientemente colgó un video en la red social de la camarita, donde casi alcanza los seis millones de seguidores, hecho por el que termina aprovechando de compartir contenido de sus más destacadas presentaciones y esta vez no fue la excepción.

Al ritmo de ‘Quisieran tener mi lugar’, la intérprete de dicho tema, subió un audiovisual de lo que fue su más reciente concierto, aunque más allá de su show, su vestimenta fue lo que terminó haciendo que más de uno se perdiera mirando lo que llevaba puesto.

Fue una noche acompañada de brillos, un sombrero, una camiseta y un micro short negro con mallas, siendo así como mostró sus piernones y parte de su figura, luego de comenzar a verse con muchas libras menos, y que según habría sido tras consumir agua con limón.

“MexiCANa! Un momento que jamás olvidaré!“, fue el mensaje que acompañó el post de Instagram.

A su vez, los usuarios de la red social de la camarita aprovecharon para destacar lo bien que le va en el canto, siendo como otros mencionaron que varios dudaron de sus habilidades para llegar tan lejos como lo ha hecho hasta la fecha.

“Y siguen … Con el mismo cuento, critican y juzgan mi vida, les duele que yo sea la hija, no me importa decir lo que siento, mientras se metan conmigo, defenderé mi talento’ Reina por siempre”, “Les duele que tú seas la hija de la gran señora Jenni Rivera”, “Eso chingona muchos no creían en tu talento y hoy mírate dándolo todo superándote me alegra mucho verte feliz triunfando yo siempre creí en ti abeja reina”, “Chiquis me da gusto verte feliz y que cada vez te vaya mejor”, “Eres una estrella. Cuida casa, momento, olvida el pelo, lo que te pones en el oído, la argolla, todo, y concéntrate cuando cantas, porque puedes MÁS y MEJOR”, “Ay que emoción neta, te necesitamos acá más seguido he enamorado”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

