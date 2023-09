Alejandra Espinoza luce un vestido negro lleno de aberturas y es criticada por su extrema delgadez

La presentadora mexicana Alejandra Espinoza el pasado martes asistió a los MTV Video Music Awards, noche que estuvo llena de reconocimientos a los grandes exponentes de la música. Por ello, muchos se lucieron con los atuendos que decidieron ponerse para asistir a un evento tan importante como el mencionado.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2007 llegó con un look arrebatador, pues decidió llevar su cabello suelto, unos lentes oscuros y un vestido negro repleto de grandes aberturas que la ayudaron a presumir su esbelta y tonificada figura.

La mexicana Alejandra Espinoza asistió a los MTV Video Music Awards el pasado martes 12 de septiembre. / Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images.

Internautas hablan de la apariencia física de Alejandra Espinoza

La conductora Jessica Rodríguez entrevistó a la reina de belleza, hecho por el que terminaron subiendo el video a las redes sociales de ‘Despierta América’, al tiempo que los usuarios de Instagram se pronunciaron por la apariencia física de Alejandra.

“Ay padre santísimo, ella se está desapareciendo, está muy flaca, horita vienen sus seguidores a acabarme por decir la verdad”, “Esa mujer aconséjenla que se ponga a comer, con esa delgadez tan exagerada, no se ven nada bien”, “A lo mejor le pasa lo mismo por lo que paso Anahí. Necesita ayuda”, “Qué flaca, no se ve bien”, “Hasta las facciones de la cara le han cambiado”, “Ella es bonita, pero está demasiado delgada”, “Perdón, pero tanta delgadez ya no es normal”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Alejandra Espinoza habla de su cuerpo

La conductora Clarissa Molina recientemente hizo un trabajo especial para ‘El Gordo y La Flaca’, y es que se dirigió a la casa de Espinoza, donde hablaron de diversos temas, y uno de ellos fue de su delgadez, por la que tanto la critican en Instagram y dijo:

“Si me he dado cuenta de que mi oficio se ha convertido en tema de conversación entre la misma gente que me sigue y yo entiendo perfectamente. Yo no soy absolutamente nadie para decirle a un seguidor que es lo que le parece correcto. Yo la verdad no me siento en la posición de decirles. Yo estoy bien, yo sé lo que soy, yo sé lo que hago, yo sé cómo me cuido. Yo soy súper consciente conmigo, yo sé que le quiero durar muchísimos años a Mateo”.

La también actriz aprovechó para añadir: “Yo corro más o menos entre 23 y 26 millas en una semana. Obviamente, el físico te cambia, esa es la parte que la gente ve“.

