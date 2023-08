Alejandra Espinoza confiesa lo difícil que ha sido volver a embarazarse: “Sigo teniendo mucho miedo del resultado”

Alejandra Espinoza disfruta de su familia y su maternidad. De manera frecuente la vemos junto a su hijo Mateo en las redes sociales realizando actividades que ambos disfrutan juntos.

La presentadora y actriz en una reciente entrevista que le hizo Clarissa Molina para ‘El Gordo y La Flaca’ desde su casa en Los Ángeles, confiesa que actualmente está en medio de un proceso para intentar darle un hermano a Mateo, pero que la situación no ha sido del todo fácil.

“Estamos en proceso. Ha sido muchísimo más difícil de lo que yo pensaba. ¿Sabes que fue difícil? Tomar la decisión. Yo estuve dándole muchísimas vueltas en sí ya naturalmente no podía embarazarme, pues en sí empezar tratamiento. Le daba vueltas porque tenía o sigo teniendo mucho miedo del resultado. Mi temor grande es que en el proceso que ahora mismo estamos me digan ‘no se puede’. Y no tanto por el temor… Yo sí estoy preparada, creo que ha pasado el tiempo y creo que me he estado haciendo la idea, pero no estoy preparada para decirle a Mateo”, expresa la conductora.

Alejandra Espinoza responde a las críticas por su peso

En la entrevista, además hubo espacio para que Alejandra Espinoza le dijera a sus seguidores qué pasa con su apariencia física y por qué ahora está más delgada.

“Si me he dado cuenta de que mi oficio se ha convertido en tema de conversación entre la misma gente que me sigue y yo entiendo perfectamente. Yo no soy absolutamente nadie para decirle a un seguidor que es lo que le parece correcto. Yo la verdad no me siento en la posición de decirles. Yo estoy bien, yo sé lo que soy, yo sé lo que hago, yo sé cómo me cuido. Yo soy súper consciente conmigo, yo sé que le quiero durar muchísimos años a Mateo”, cuenta.

Asimismo, detalla que su “error” ha sido enamorarse de correr. La mexicana precisa que a la semana corre entre 23 y 26 millas y que en efecto, eso va a verse reflejado en su cuerpo y cuenta que así como se ve reflejado en su peso, que es lo que la gente ve, se ve reflejado en sus pies, pues ahora dice tenerlos feos.

