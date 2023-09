Conductor de Venga La Alegría confronta a Eduardo Verástegui por sus ataques a la comunidad LGBTIQ+

Eduardo Verástegui visitó el programa “Venga La Alegría” para continuar con la promoción de la cinta “Sound Of Freedom”. La visita tuvo sus puntos álgidos y polémicos debido a la conversación que el actor y productor sostuvo con Michelle Rubalcava, conductor del matutino de TV Azteca, quien forma parte de la comunidad LGBTIQ+ y es que durante muchos años Verástegui ha realizado declaraciones en contra de estas personas.

El enfrentamiento de Rubalcava le permitió a éste ser la voz de muchas personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ ante uno de sus grandes detractores. Razón por la cual éste ha recibido un fuerte y leal a apoyo por parte del público y de las celebridades.

El conductor le dijo a Verástegui: “Quiero aclararte algo, tengo 38 años, soy de la comunidad y nunca se me ha antojado un menor de edad para violarlo. Nada más quiero dejarte eso en claro, porque has englobado a la gente la comunidad con comentarios bien negativos que a mí sí me han dolido mucho. Aguas con lo que dices”.

El actor y productor desde luego pidió disculpar por el daño que sus palabras han podido causar sus palabras en la comunidad LGBTIQ+. Eso sí, éste aprovechó el momento para invitar al conductor, junto al resto del staff del matutino a ayudarlo a terminar con el abuso y corrupción de menores alrededor del mundo.

Aquí puedes ver la intervención de Michelle durante la entrevista, a partir del minuto 7.23:

El apoyo que el conductor ha recibido es importante y al video compartido por el programa en YouTube se le suman algunos como este: “Mich es admirable que te atreviste a cuestionar el comentario en contra de la comunidad sobre el abuso de menores. ¡Felicidades! Claro que todo tipo de personas puede dañar a un niño y eso debe de detenerse ya”.

Sigue Leyendo más de Eduardo Verástegui aquí:

· Eduardo Verástegui quiere ser presidente de México: ¿Qué dicen los internautas?

· Eduardo Verástegui comparte comentarios homofóbicos y en las redes se le van a la yugular

· Eduardo Verástegui destapa sus recuerdos con Benedicto XI