Lucho Borrego y Carolina Sandoval aclararon sus diferencias tras la polémica salida de ella de ‘Suelta la Sopa’

La presentadora de televisión Carolina Sandoval y Luis Alfonso Borrego, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Lucho’ Borrego, llegaron a trabajar juntos en el programa de farándula de Telemundo que llevó por nombre ‘Suelta la Sopa’, tomando en consideración que desde el año 2020 dejó de ser transmitido.

La venezolana tras haber estado tres años ausente, volvió a un estudio de televisión a diferencia que en esta oportunidad fue en otro canal, y estamos hablando de ‘Siéntese quien pueda’, programa transmitido en Univision, momento donde ella aclaró algunas situaciones que se registraron hace algún tiempo.

El conductor colombiano además declaró a People en Español lo que significó haberse visto nuevamente con Sandoval: “Para mí fue un momento de muchas emociones encontradas”. A su vez, explicó que: “A Carolina no puedo negar que durante mucho tiempo le guardé un sentimiento, más que de resentimiento, de dolor, porque nunca entendí sus reacciones frente a nosotros. Nunca entendí, luego de su salida del programa de televisión en el que trabajamos hace unos años, ella se hubiera referido de una manera tan displicente, el haberme enterado yo de cosas que realmente me afectaron en mi vida personal, me afectaron en mi vida familiar por filtraciones que yo sé que ella dio”.

Pese a la incómoda situación que se registró y que además se hizo pública en diversos países, él decidió hacer lo amargo a un lado y quedarse “con las cosas buenas y con lo positivo de todo esto. Y es precisamente el hecho de que todos estamos en función de conservar los vínculos que en algún momento nos hicieron ser una familia”.

El 19 de noviembre de 2018 los conductores de ‘Suelta la Sopa’ estaban celebrando el quinto aniversario del programa. / Foto: Mezcalent.

“Ese abrazo que nos dimos hoy vino del alma, esas palabras que expresé el día de hoy vinieron del alma también, pero también su respuesta la recibí en el alma. Carolina es una persona que hasta el día de hoy, a pesar de la falta de comunicación de los últimos años, sigue siendo esa persona que cuando dice algo me provoca una risa, me provoca una carcajada, me hace sentir cosas que me alegran el alma, así que es un hito habernos reencontrado y saber que tenemos que recuperar el tiempo perdido”, añadió durante la entrevista concedida al mencionado medio de comunicación.

