Audiencia de ‘Siéntese quien pueda’ reacciona al regreso a la televisión de Carolina Sandoval

La venezolana Carolina Sandoval volvió a la pantalla chica el pasado martes a través de las cámaras de Univision, luego de haber permanecido ausente durante tres años, hecho que sin duda generó un poco de controversia. Por ello, los usuarios de las redes sociales no dudaron en manifestarse tras verla en el programa ‘Siéntese quien pueda’, mientras habló de las diferencias que surgieron con Carlos Mesber.

“Siempre les he contado que cada persona tiene su tiempo, su momento, su forma de procesar las emociones, sus vivencias y saben qué, hoy les vengo a decir que esta semana me voy a sentar en esa silla que tanto quieren verme…”, fue así como anunció su regreso a través de su cuenta personal de Instagram.

Audiencia habla de Carolina Sandoval

La presentadora en esta oportunidad decidió hablar sin rodeos tras toda la situación que se registró. Por ello, los comentarios en las publicaciones realizadas en Instagram no se hicieron esperar, y es que varios de ellos manifestaron su desacuerdo con las imágenes que estaban apreciando.

A su vez, otros usuarios de la aplicación mencionaron que era lo mejor que podía pasar debido a que Carlos es su compadre y no vendría siendo sana la relación que llevaron durante algún tiempo.

“Una de las chicas va para fuera y entra ella”, “No entiendo nada. Pero la verdad. No se ve nada real ese reencuentro”, “Cuando algo se rompe y lo vuelves a pegar, nunca queda igual, ya no es lo mismo”, “¿Cuánto pagaron por este circo?”, “Eso es madurez espiritual, emocional y bueno…también física, pues son personas adultas. Los felicito porque es primordial encontrar esa paz en el alma y solo con el perdón sincero se logra”, “Que bueno porque ellos son compadres y a veces uno habla sin pensar”, “Ella no lo perdonara, él le pago muy mal, no le importo que fueran compadres, no la considero en momentos difíciles, ella ahora mismo está muy bien posicionada en sus redes y sus fajas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

