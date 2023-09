Carolina Sandoval anunció su regreso a la televisión en uno de los programas de Univision

Este fin de semana Carolina Sandoval compartió en un video en la red social de la camarita, donde supera los tres millones de seguidores, plataforma que usó para dar una noticia que la tiene muy contenta, tal y como lo fue su reconciliación con el productor de televisión de ‘Suelta la sopa’, Carlos Mesber. Recordemos que la venezolana salió, del entonces espacio de entretenimiento, de una manera que pocos entendieron y ahora dicen “nos lo merecíamos”.

Sin embargo, no ha sido lo único que ha dejado a más de uno perplejo, y es que compartió otro audiovisual donde dice: “Siempre les he contado que cada persona tiene su tiempo, su momento, su forma de procesar las emociones, sus vivencias y saben qué, hoy les vengo a decir que esta semana me voy a sentar en esa silla que tanto quieren verme…”.

“¡Prepárate para la semana más esperada por muchos @venenosandoval llega a los estudios de @SienteseQuienPueda EN VIVO! La presentadora viene muy dispuesta a aclarar las grandes controversias del pasado. Un gran REENCUENTRO que no te puedes perder ¡Te esperamos a las 2PM/1C por @Univision!”, fue el mensaje que acompañó el video con el gran anuncio.

Internautas se manifiestan por el regreso de ‘Veneno’ Sandoval

El video también fue subido a la cuenta de Instagram de ‘¡Siéntese quien pueda!’, siendo así como la noticia tuvo mayor alcance, y es que muchos de los usuarios de la aplicación se pronunciaron de manera negativa tras saber que durante toda esta semana ella estará en el programa, aunque algunos decidieron no verlo mientras esté.

“Ahora volverá a ser comadre del padrino de la hija después que hablo tanta…”, “Oh, no pónganle restricciones a Carolina S. porque el programa es al aire. Espero no haga el ridículo”, “Siquiera avisaron para no ponerlo ni por equivocación”, “Nada tuvo que buscar reconciliación porque ya ella misma no soporta su ridiculez en sus publicaciones diarias“, “Todo lo que hace la necesidad de volver a la TV”, “Después que hablaste y lloraste por culpa de Carlos, fin de mundo”, “Menos mal que no veo este programa”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Conoce el resort en República Dominicana donde Carolina Sandoval está pasando sus vacaciones de verano

· Conoce el rancho en Florida donde Carolina Sandoval celebró el cumpleaños de su hija menor

· Adela Micha se une a la moda del podcast que ha conquistado a famosos como Jomari Goyso, Ana Patricia Gámez y Carolina Sandoval