Resumen de la primera doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas: Resultados, tabla de posiciones y próximos partidos

Este martes concluyó la primera doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Este nuevo ciclo inició el jueves 7 de septiembre con el primer encuentro entre Paraguay y Perú. Siguió con Colombia vs. Venezuela y terminó con Argentina recibiendo a Ecuador.

Al día siguiente, Uruguay recibió a Chile en el Centenario y Brasil haría lo propio con Bolivia. Estos fueron los resultados de la primera jornada.

Paraguay 0-0 Perú

Colombia 1-0 Venezuela

Argentina 1-0 Ecuador

Uruguay 3-1 Chile

Brasil 5-1 Bolivia

Para destacar de la primera fecha, con la goleada de Brasil a Bolivia y los dos goles que anotó Neymar Jr., el delantero superó a Pelé con 79 tantos como el máximo goleador histórico de la selección brasileña.

Por otro lado Uruguay inició con el pie derecho el nuevo ciclo de Marcelo Bielsa con el seleccionado charrúa. Mientras que Argentina encamina la defensa del título mundial y con un gol de su capitán Lionel Messi, pudo quedarse con los tres puntos en casa.

Segunda fecha

La segunda fecha se jugó toda el mismo martes 12 de septiembre. Inició con la visita de Argentina a la complicada altura de La Paz para enfrentar a Bolivia. Ecuador recibió a Uruguay en Quito, Venezuela y Chile fueron locales ante Paraguay y Colombia, respectivamente, y la poderosa Brasil visitó Lima para verse las caras ante Perú. Estos fueron los resultados de la segunda fecha de Eliminatorias.

Bolivia 0-3 Argentina

Ecuador 2-1 Uruguay

Venezuela 1-0 Paraguay

Chile 0-0 Colombia

Perú 0-1 Brasil

Entre lo destacado de la jornada está la goleada de Argentina a domicilio en la altura de La Paz y sin Messi. Ecuador logró darle vuelta a un complicado encuentro ante Uruguay. Venezuela por su parte hizo respetar su casa y se quedó con los tres puntos ante Paraguay.

Chile y Colombia no se hicieron daño en un encuentro muy parejo. Mientras que Brasil sufrió en Lima y por poco deja escapar dos puntos, pero sobre el final llegó el gol salvador de Marquinhos para darle el triunfo a la Verdeamarela.

Después de la primera doble fecha de las Eliminatorias Conmebol. Así quedó la tabla de clasificación.

1 Brasil 6 puntos

2 Argentina 6 puntos

3 Colombia 4 puntos

4 Uruguay 3 puntos

5 Venezuela 3 Puntos

6 Paraguay 1 punto

7 Perú 1 punto

8 Chile 1 punto

9 Ecuador 0 puntos*

10 Bolivia 0 puntos

* Ecuador cuenta con una sanción de FIFA de tres puntos.

Próximos encuentros de las Eliminatorias Conmebol

La próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se llevarán a cabo el 12 y 17 de octubre, y estos son los partidos programados.

12 de octubre

Bolivia vs. Ecuador

Colombia vs. Uruguay

Argentina vs. Paraguay

Chile vs. Perú

Brasil vs. Venezuela

17 de octubre

Venezuela vs. Chile

Ecuador vs. Colombia

Paraguay vs. Bolivia

Uruguay vs. Brasil

Perú vs Argentina

