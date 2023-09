Frederik Oldenburg habla de su novia Carmen Villalobos y de cómo la llegada de ella le cambió la vida

Frederik Oldenburg está listo para presentar “Exatlón All Stars”, a partir del 26 de septiembre por Estados Unidos. Y con motivo de la promoción de esta nueva temporada del reality, el presentador concedió entrevistas, y no tuvo problemas para hablar de su relación con Carmen Villalobos.

A diferencia de meses atrás cuando salió a la luz la noticia de su noviazgo y le pedimos una entrevista el también presentador de “Hoy Día” la declinó, ya que aseguraba estar tan feliz y enamorado que no quería hacer nada que pudiera perjudicarla.

“Finalmente, se reúnen todos los campeones, se reúnen los grandes campeones de los Estados Unidos, algo que la gente ha estado soñando porque la gente siempre soñaba con batallas épicas; entonces, vamos a tener ocho campeones y atletas que se quedaron obviamente a las puertas de la final”.

El presentador contará esta nueva temporada también con la presencia de su novia, Carmen Villalobos.

¿Invitarás a Carmen a acompañarte a algunos de los shows?

Siempre es bienvenida y la gente sabe que nosotros hemos compartido cuando ella está en “Top Chef VIP” y cuando yo estoy en “Exatlón Estados Unidos”. Yo la he acompañado a sus grabaciones durante la segunda temporada de “Top Chef”, y ella me acompañó en el final de las grabaciones de la temporada pasada de “Exatlón”; ésta no va a ser la excepción…

“Allá la espero con los brazos abiertos, pleno, enamorado y feliz, para mi tenerla allí cerquita o para ella tenerme a mí cerquita cuando está grabando es algo que es clave, es clave porque entendemos nuestro trabajo”.

¿Cómo ha cambiado Carmen tu vida?

¡Ay!, me ha traído muchísima alegría, muchísima paz, muchísimo amor; la verdad, ha sido maravilloso, de verdad, increíble.

¿Qué te falta en la vida?

Ya son 10 años con Telemundo, no me puedo quejar, soy un bendecido, vivo un momento de plenitud tremenda. En el día a día el tener salud para mí es primordial, el tener a mis hermanos, a mis padres, a mi novia Carmen, a mi trabajo. Creo que eso me hace sentir que puedo decir «no me falta nada.

