Kanye West es demandado por un extrabajador de su mansión en Malibú

El rapero Kanye West se anota una nueva demanda en su historial. Recientemente se informó que el antiguo arquitecto de su mansión en Malibú, California, demandó al rapero por despedirlo. Se debe resaltar que esta no es la primera vez que West es acusado de despido injustificado o por malos tratos a sus empleados.

El arquitecto y contratista que demanda al rapero se llama Tony Saxon y según informes obtenidos por NBC News la demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.

Saxon alega que el exesposo de Kim Kardashian lo despidió por haberse negado a quitar todas las ventanas y la electricidad de la casa. Entre las otras peticione que hizo el rapero está la sustitución de escaleras por toboganes. El arquitecto dice: “Al principio pensaba que se trataba de un proyecto artístico. A medida que progresábamos, empezó a quedarme claro que [West] pretendía vivir ahí”.

La demanda también la hace por el incumplimiento de los honorarios por su trabajo. Los informes muestran que aunque el arquitecto no terminó el trabajo para el que fue contratado, solo se le dieron dos pagos: uno de $20,000 dólares correspondiente al salario de una semana y otro relacionado con el presupuesto que había diseñado para garantizar la viabilidad de las obras.

En los documentos se lee: “Cuando el demandante se negó a implicarse en cualquier actividad ilegal, o que pudiera poner en peligro su integridad física, el señor Ye (como se hace llamar ahora el rapero) respondió: ‘Si no haces lo que te digo, no trabajarás más para mí. No seremos amigos y sólo me verás en televisión’. Le consideraría un enemigo si no accedía a sus exigencias”.

West compró esta mansión en septiembre de 2021 y tenía en mente un ambicioso proyecto que se cayó por las raras peticiones, la falta de permisos y la polémica que han generado sus comentarios en los últimos años. Desde hace varios meses se ha informado que la propiedad se encuentra completamente abandonada y que para el rapero será muy difícil recuperarla.

Por ahora queda esperar cómo procederá la demanda. Hay que recordar que hace algunos meses el rapero también fue demandado por algunos extrabajadores de su escuela cristinia.

