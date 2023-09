¿Qué pasó con Jadon Sancho? El futbolista terminó separado del Manchester United tras problemas con el DT Erik Ten Hag

El futbolista inglés, Jadon Sancho no jugará más con el Manchester United, después de que Erik Ten Hag reprochara al jugador sus entrenamientos previos al último partido del United y decidiera desconvocarle, ahora el club ha pasado a la acción lanzando un duro comunicado y apartando al jugador.

“Jadon Sancho permanecerá en un programa de entrenamiento personal alejado del grupo del primer equipo, a la espera de que se resuelva un problema de disciplina de la plantilla”, asegura el Manchester United en un escueto comunicado. Ten Hag quiere disciplina en su plantilla y Jadon Sancho no está para ser uno más en el conjunto ‘red devil’.

ℹ️ The club clarifies the current situation with Jadon Sancho.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2023

La realidad es que esta situación se remonta semanas atrás en el tiempo. Sancho y Erik Ten Hag siempre han tenido sus más y sus menos, y desde la llegada del técnico neerlandés el extremo de 23 años se ha quedado fuera de todos los planes. Sin embargo, un episodio interno entre ambos fue la gota que colmó el vaso.

El DT fue el primero en prender la mecha justificando la ausencia de Sancho en el duelo frente al Arsenal por su mal rendimiento en los entrenamientos. “En este club tienes que llegar al nivel cada día, y es por ello que no estuvo hoy”, dijo Ten Hag tras el duelo frente al Arsenal en el Emirates Stadium. Estas palabras le sentaron como un tiro al jugador, que respondió en redes sociales.

Sancho después afirmó que había sido ‘usado’ como un chivo expiatorio por un largo tiempo para culpar las penas de los demás. “¡Por favor, no creas todo lo que lees! No permitiré que la gente diga cosas completamente falsas, me he portado muy bien en el entrenamiento esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré”, sentenció.

Tras la grave acusación, Ten Hag le pidió que se disculpara. Evidentemente, y visto cómo ha acabado todo, el futbolista se negó a pedir disculpas e hizo saltar por los aires su relación con el ex del Ajax. Ahora, el futbolista que le costó $85 millones de dólares al United en 2021 está fuera del equipo dos años más tarde.

