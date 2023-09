Conoce la fecha y hora del primer Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona de la temporada 2023-2024

El primer Real Madrid vs. FC Barcelona de la temporada 2023-2024 de La Liga ya tiene fecha y hora. El Clásico se jugará el 28 de octubre a las 10:15 am ET en el Estadio Olímpico Lluís Companys, como parte de la jornada 11 de la primera división del fútbol español

Antes del Clásico, el Barcelona deberá enfrentarse en LaLiga a Betis, Celta, Mallorca, Sevilla, Granada y Athletic, y en Champions al Amberes, Oporto y Shakhtar Donetsk.

Por su parte el Real Madrid hará lo propio en liga contra el Atlético de Madrid, Las Palmas, Girona, Osasuna y Sevilla, mientras que en Champions se enfrentará al Union Berlin, Nápoles y Sporting de Braga.

Fermin Lopez en el Clásico ante el Real Madrid. Crédito: ADAM DAVIS | EFE

Barcelona y Real Madrid se midieron en cinco oportunidades, con tres triunfos culés (final de la Supercopa de España, ida de semifinales de la Copa del Rey y Liga) y dos merengues (Liga y vuelta de semifinales de la Copa del Rey). EFE

Actualmente, el balance en los 254 Clásicos que se han jugado en la historia es: 102 victorias para el Real Madrid, 100 para los blaugranas y 52 empates. El Madrid también se impone al Barça en goles convertidos. En la historia de los clásicos se han celebrado 838 tantos (423 a 415 para los blancos). El máximo anotador histórico es Leo Messi (26), mientras que Alfredo di Stéfano y Cristiano Ronaldo, con 18 dianas, completan el podio.

