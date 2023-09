Inicia el legado Messi: Revelan las primeras imágenes de Thiago Messi en el equipo Sub12 del Inter Miami

La llegada del delantero argentino Lionel Messi al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) se ha convertido en el suceso más importante del pasado mercado de fichajes y junto a su familia se han adaptado muy bien a su nueva vida dentro de los Estados Unidos; una muestra de esto la ha hecho el hijo mayor del campeón del Mundial de Qatar 2022, Thiago Messi.

Lo que sucede es que la pequeña promesa del fútbol debutó con el equipo Sub12 del Inter Miami en la victoria 2-1 que consiguieron ante el Weston FC en un partido amistoso celebrado esta semana previo a lo que será el arranque de la Florida Academy League.

El cuadro de Florida había incluido al hijo de la máxima figura del club en una lista de más de 150 jugadores que se dividirán en siete equipos de edades diferentes para la temporada 2023-24. Sin embargo, apenas este jueves fue que logró finalmente debutar dentro de la institución.

La información la dio a conocer el equipo a través de una historia publicada en su cuenta de la red social Instagram, donde se encontraban todos los miembros del plantel Sub13 con la frase “Listos para salir”.

El pequeño Thiago demostró que se siente bastante cómodo junto a sus compañeros de equipo que en la celebración de uno de los goles fue directo a abrazar al autor del gol para luego celebrar con todo el equipo; en ese momento se puede apreciar que estaba disputando el partido con un yeso en el brazo izquierdo.

Thiago, que cumplirá 11 años el próximo 2 de noviembre, compartirá campo de entrenamiento junto a su padre en el Florida Blue Training Center; su división competirá en la Florida Academy League, mientras que las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 harán lo propio en la liga MLS Next.

Un hecho interesante es que el propio Lionel Messi había revelado años atrás que la relación entre su hijo y el fútbol no era tan grande, afirmando que no le gustaba tanto como a sus otros hijos. “No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el fútbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha”, dijo en su momento.

