Humberto Zurita aprueba serie sobre Christian Bach

Humberto Zurita apoya a sus hijos, Emiliano y Sebastián Zurita, en la idea de hacer una serie para contar la vida de su mamá Christian Bach, aunque comparte que a la fallecida actriz no le gustaban los homenajes ni hablar tanto de su vida privada.

“Si él o ellos, Sebastián y sus socios están pensando en hacerle una bioserie a Christian pues ¡qué padre, qué maravilla!

“Su mamá no era de ese tipo de cosas, por eso ha habido esta secrecía alrededor de ella, porque a ella no le gustaban ese tipo de cosas, ni los homenajes ni nada; pero si sus hijos le quieren hacer un homenaje, pues quién los va a detener”.

Sin embargo, el actor explica que su fallecida esposa nunca ocultó algo malo y siempre se mostró a la prensa tal y como era. “No es una mujer de límites, no lo fue. Su vida siempre fue muy abierta hacia ustedes, el cariño que les tuvo ella siempre a ustedes”.

“Es una mujer muy querida. Yo subo a mi feed una foto de ella siempre con algún poema, yo subo algo mío y recibo unos doce mil likes, y subo una de ella y son ciento treinta mil likes, ¿me entienden?“.

Humberto anuncia el inicio de la segunda gira de su obra “Papito Querido” el próximo 18 de septiembre en el estado de Puebla, México, muy contento en su romance con Stephanie Salas, pero deja claro que no piensa en boda con la hija de Sylvia Pasquel.

“Estás en otro siglo, ya no se usa eso (boda). No, entre gente mayor, no, ¡respétanos!, ¡que se casen los jovencitos! Nosotros nos la estamos pasando muy bien, estamos viviendo una vida muy plena, muy ‘padre’, muy nueva. Yo en una segunda oportunidad, ella creo que es la octava, no es tanto (bromea)…

“Yo no, nada más es la segunda, pero ella y yo estamos felices la verdad”.

Sigue Leyendo más de Humberto Zurita aquí:

· Humberto Zurita rompe el silencio y revela la causa de muerte de Christian Bach

· Siguen juntos y gozándola: Stephanie Salas y Humberto Zurita viven plenamente su amor

· Ela Velden ve diferente el amor tras romper con Emiliano Zurita