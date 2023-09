Casi el 30% de estadounidenses prefiere comprar lo último en tecnología, antes que pagar el alquiler o las facturas

LendingTree, la plataforma de servicios financieros, realizó una encuesta que analiza cómo la tecnología está impactando las finanzas de los consumidores.

Antes del evento de presentación de Apple del nuevo iPhone 15, el estudio encontró que el 77% de los estadounidenses dice que es importante tener los productos y dispositivos de última tecnología.

Además, el 28% de los consumidores admite que priorizarían la compra de la última tecnología sobre otras obligaciones financieras como el alquiler o las facturas, y el 26% se endeuda para comprar los últimos productos tecnológicos, a un promedio de $1,492 dólares .

LendingTree también descubrió que los usuarios de iPhone tienen más del doble de probabilidades que los usuarios de Samsung de obtener un nuevo teléfono cuando se lanza la última versión (9% versus 4%).

De acuerdo con el sondeo, es menos probable que los usuarios de iPhone consideren cambiar de fabricante (52% frente a 61%); y los usuarios de Samsung son más propensos que los usuarios de iPhone a esperar hasta que su teléfono actual se estropee antes de comprar uno nuevo (35% frente a 24%).

Más de las tres cuartas partes (77%) de los estadounidenses dicen que es importante para ellos tener los productos y dispositivos de última tecnología.

Es más probable que las generaciones más jóvenes valoren tener nueva tecnología: el 88% de la Generación Z y el 86% de los millennials dicen que es importante tener la última tecnología.

También es más probable que las generaciones más jóvenes den prioridad a la última tecnología sobre el pago de facturas. En general, el 28% de los estadounidenses dice que priorizarían la compra de la última tecnología sobre otras obligaciones financieras, y el 45% de los millennials y el 38% de la Generación Z confiesan que comprarían el último dispositivo tecnológico antes de pagar las facturas.

De aquellos que priorizan la última tecnología sobre las facturas esenciales, el 78% admite que comprarían el último teléfono, como el iPhone 15, en lugar de pagar el alquiler o las facturas.

El 26% de los estadounidenses ha contraído una deuda promedio de $1,492 dólares para comprar los últimos productos tecnológicos, y los teléfonos (69%), las computadoras (41%) y los relojes inteligentes (27%) alimentan el gasto excesivo.

En general, el 45% de los estadounidenses pagaría de su bolsillo una nueva versión de su teléfono inteligente, incluso si sus teléfonos actuales estuvieran en buenas condiciones y no fueran elegibles para una actualización gratuita o a precio reducido.

“Por muy interesante que sea ese nuevo iPhone, evitar deudas innecesarias es mucho más interesante. Si puede permitirse el lujo de comprarlo y pagarlo en uno o dos meses, tenga al menos Si no es así, haga un plan y tómelo con calma”, comentó Matt Schulz, analista jefe de crédito de LendingTree.

“En lugar de apresurarse a comprar, comience a ahorrar algo de dinero para poder costearlo mejor en unos meses. Incluso si no puede ahorrar lo suficiente para pagarlo todo, lo que puedas ahorrar te ayudará a reducir el interés que pagarás en el futuro. Recuerda, esto no es algo que ocurre una sola vez, como un concierto de Taylor Swift o Beyoncé en tu ciudad. Estos teléfonos estarán disponibles durante mucho tiempo, así que no hay prisa”, agregó el especialista.

Para más detalles del reporte y su metodología, ingrese aquí.

