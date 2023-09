Fanática le arrojó una panty a Arcángel al escenario y su reacción al olerla se viralizó

El cantante Arcángel recientemente realizó una presentación, donde interpretó sus mejores clásicos juntos a quienes apoyan su carrera artística desde hace mucho tiempo. A su vez, los artistas en los últimos meses han estado siendo agredidos por los fanáticos, y es que ellos les terminan lanzando objetos a los escenarios y más de uno ha resultado herido.

Austin Agustín Santos, nombre real del artista, no escapa de la realidad en la que se ven sometidos algunos, solamente que en esta oportunidad no fue agredido, todo lo contrario, mientras que su reacción no ha tardado en viralizarse en las diversas plataformas.

Al también compositor le arrojaron una panty, hecho que sin duda lo sorprendió y no perdió la oportunidad de olerla y según lo que demostró en el audiovisual lo disfrutó muchísimo.

“Yo tengo que darme un trago pa’ esto, de verdad. Mami, ¿tú le echaste perfume?, porque esto huele muy cabr*n“, comenzó diciendo mientras se dirigía al público, al tiempo que destacó que lo haría nuevamente: “Se me quitaron hasta las ganas de seguir cantando, yo quiero seguir oliendo este panty“, y al mirar la prenda que le lanzaron le dedicó la letra de su canción que se llama “hace mucho tiempo”.

Internautas reaccionaron tras el video de Arcángel

Los usuarios de las redes sociales rápidamente comenzaron a opinar, debido a que a muchos de ellos les generó gracia, algunos dijeron que seguramente fue algo planificado, mientras que otros dijeron que solamente deseaban que de verdad sea una mujer.

“Pero se dio una nota de panty”, “Sigan tirando tangas, calzones, brasieres, eso no los lastiman”, “Ojalá que no haya sido una mujer moderna la que se lo tiró”, “Ese olor le gusta a los hombres. Olor rico”, “Esa es la reacción indicada”, “Arcángel siendo Arcángel… Me gustó su reacción”, “Ellos mismo hacen eso, no creo que va a ser eso con tanta confianza“, “Esperemos que sean de alguien nacida mujer”, “El catador de olores”, “Esa panty tiene un aroma del que enchula”, “Ahora todas le van a tirar sus pantys”, “Esos hombres valen oro”, “Nuevas o usadas, en fin él las olió”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

