Senado de Texas absolvió al fiscal Ken Paxton en el juicio político por corrupción

El Senado de Texas absolvió este sábado al fiscal Ken Paxton en el juicio político en su contra por presunta corrupción, un proceso en el que se decidiría si quedaba destituido de su cargo.

La mayoría republicana de la Cámara, luego de dos semanas de deliberaciones, exculpó de los 16 cargos por los que era acusado Paxton, un controversial aliado del expresidente Donald Trump.

Estaba suspendido provisionalmente desde mayo y, con el veredicto del Senado, retomará sus funciones al frente de la Fiscalía General de Texas, un cargo que se gana por elección popular, reseñó Efe.

Polémicas a su alrededor

Un grupo de legisladores impulsaron el juicio político por las polémicas que estuvieron alrededor de la figura de Paxton durante años. Pero la dirección estatal del partido y grupos conservadores presionaron para que finalmente el fiscal Ken Paxton quedara absuelto.

Excolaboradores del fiscal explicaron, durante las audiencias, cómo Paxton se habría aprovechado de su cargo para beneficiar su amigo, donante y empresario inmobiliario Nate Paul, quien, a cambio, cubrió una remodelación de su casa y lo ayudó a mantener en secreto una relación extramatrimonial con una exasistente.

Denuncias contra el fiscal Ken Paxton son “falsas”

La densa aseguró que las acusaciones contra el fiscal Ken Paxton son “completamente falsas” y “ofensivas”, indicó la agencia de noticias.

Pero el fiscal, quien fue elegido en noviembre pasado para que ejerciera su tercer mandato, solo se libró de uno de los procesos en su contra. Sobre él pesan ademán una investigación por presunta corrupción del FBI y una denuncia por supuesto fraude desde 2015.

En 2020, pidió al Tribunal Supremo revocar la victoria del mandatario demócrata Joe Biden ante Trump, su aliado. En su compleja experiencia política, ha estado en el centro de varias polémicas. Señala EFE, presuntamente, un engaño a inversores en la venta de acciones, un robo un bolígrafo de oro o huir de su vivienda para evitar que le entregaran una citación judicial.

Fiscal Ken Paxton habló: “La verdad prevaleció”

El fiscal Ken Paxton publicó un comunicado en X después de que se conoció su absolución. En él, celebró que la verdad “haya prevalecido” en el proceso y que los políticos “difamadores” ni sus “poderosos benefactores” pudieron enterrarla.

“He dicho muchas veces: ¡busquen la verdad! Y eso es lo que se logró”, afirmó.

El fiscal también agradeció a los 4,2 millones de texanos que votaron por él en 2022 y les aseguró que siempre reconocerá su apoyo y continuará honrándolos defendiendo el estado de derecho y los derechos constitucionales.

Se expresó agradecido con los senadores estatales que, apegados a la ley, se negaron a anular los comicios en los que resultó electo y con su equipo legal por “exponer lo absurdo de las falsas” acusaciones en su contra.

No olvidó mencionar a su esposa Angela, senadora estatal por el Partido Republicano y a quien, aunque estuvo en todas las sesiones del impeachment, no le permitieron votar para que no ocurriera un conflicto de interés.

“Quiero agradecer a mi increíble esposa Ángela, a quien amo muchísimo. Es una mujer valiente, de profunda fe, integridad incuestionable y luz de toda nuestra familia”, manifestó.

Biden “coordinó un falso juicio político”

Acusó asimismo a la administración de Joe Biden de coordinar un “falso juicio político” con Dade Phelan, presidente de la Cámara de Representantes de Texas, y su “tribunal canguro”.

El proceso, afirmó el fiscal, costó millones de dólares a los contribuyentes, interrumpió el trabajo de la Oficina del Fiscal General y “dejó una mancha oscura y permanente” en la legislatura.

Finalmente, el funcionario afirmó que los demócratas utilizaron el impeachment como un arma para resolver diferencias políticas. “No solo es incorrecto, sino también inmoral y corrupto”, dijo.

“Puedo prometerle a la administración Biden lo siguiente: abróchate el cinturón porque tus políticas anárquicas no quedarán sin respuestas. No permitiremos que destruyas la Constitución e infrinjas los derechos de los tejanos. Serás responsable”, advirtió.

My statement on today’s Senate acquittal vote: pic.twitter.com/XZrbfEB5ny — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) September 16, 2023

