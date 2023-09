¿Adiós al trabajo remoto? 9 de cada 10 empresas estarán de regreso en la oficina en 2024

Muchos habían pensado que el trabajo remoto había llegado para expandirse y dominar el escenario a partir de la pandemia, pero una vez superada, los empleadores quieren a sus equipos completos y 9 de cada 10 empresas pretenden lograrlo para fines de 2024, según un estudio de ResumeBuilder.com, el sitio para elaborar curriculums en línea.

“La cuestión del RTO (regreso al cargo) sigue siendo polémica. Si bien algunos estudios han descubierto que los empleados se sienten más productivos y eficaces en la oficina, muchas empresas siguen recibiendo el rechazo de los empleados que preferirían trabajar de forma remota, y algunos empleadores se arrepienten de haber impulsado el RTO demasiado pronto”, dice el reporte de ResumeBuilder.com.

De acuerdo con la encuesta:

· 9 de cada 10 empresas habrán regresado a sus funciones en 2024.

· La mayoría actualmente rastrea o rastreará a los empleados para garantizar la asistencia en persona.

· El 72% dice que RTO ha mejorado los ingresos de las compañías.

· El 28% dice que su empresa amenazará con despedir a los empleados que no cumplan sus mandatos.

· Para alentar a los empleados a regresar al trabajo presencial, el 72% de los líderes empresariales dicen que la empresa ofrecerá beneficios para quienes viajan diariamente al trabajo, el 57% ofrecerá beneficios de cuidado infantil y el 64% proporcionará comidas preparadas.

“Como propietario de una empresa, tomé la decisión de exigir a los empleados que regresaran al trabajo en persona”, dice Onur Kutlubay, fundador de YouParcel. “Los resultados fueron mixtos: algunos empleados acogieron con agrado el cambio, citando una mejor comunicación, mientras que otros expresaron preocupaciones sobre los desplazamientos y el equilibrio entre la vida laboral y personal”.

Por su parte, Stacie Haller, asesora profesional de ResumeBuilder.com., comenta: “Es importante tener en cuenta que, cuando se trata de RTO, no hay una talla única que sirva para todos. La mayoría de los líderes empresariales que planean RTO en 2024 parecen entender que, para retener el talento, no pueden obligar a los empleados que no lo desean a regresar a la oficina”.

Y agregó: “El final de 2024 aún está muy lejos y el mercado laboral cambia constantemente. Queda por ver si las empresas seguirán adelante con sus planes de RTO, especialmente si se tiene en cuenta la reciente reacción contra los principales empleadores que han obligado a los empleados a regresar a sus cargos”.

Para más detalles del estudio y su metodología, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· El 65% de trabajadores de la Generación Z utilizó un fondo virtual de oficina en casa para engañar a su empleador

· El CEO de Amazon pierde la paciencia con los empleados que no quieren regresar a la oficina

· Casi la mitad de trabajadores de encuesta en EE.UU. dicen estar dispuestos a renunciar si los obligan a regresar a la oficina