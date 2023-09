Fanática ataca a Yalitza Aparicio tras ser el nuevo ángel de Victoria’s Secret

La actriz Yalitza Aparicio desde el papel que interpretó en el filme ‘Roma’ (2018), no ha dejado de cosechar éxitos que le han permitido seguir construyendo una increíble carrera artística por todo lo que ha ido logrando desde que fue nominada por la Academia, que como bien saben es una organización encargada de reconocer el trabajo cinematográfico.

Desde entonces las propuestas no han faltado, y es que hasta llegó a grabar uno de los episodios de ‘Mujeres Asesinas’ durante la temporada que fue estrenada en noviembre de 2022. Sin embargo, la vida le vuelve a dar un giro inesperado tras representar a su país con una de las marcas más destacadas, debido a que se trata de ser la imagen de Victoria’s Secret a sus 29 años.

“Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son“, fue el mensaje que dio la mexicana a la reconocida marca. Además, el video se ha podido apreciar en la red social de la camarita, donde supera los dos millones de seguidores, y que muchos disfrutan en blanco y negro.

“A mí me parece racismo disfrazado, le dan mucha luz por su imagen, cuando hay actrices mexicanas con talento y que han hecho muchas películas y llevan una gran trayectoria y tampoco tienen el estereotipo de cuerpo perfecto. En fin”, fue uno de los mensajes que le dejaron a la actriz, destacando el desacuerdo que siente tras verla representar a una marca que está activa en el mercado desde 1977.

Sin embargo, no todo fue negativo, debido a que algunos manifestaron lo emocionados que se encontraban por ver que ella destaque el nombre de su país con una empresa que desde siempre se ha dedicado a diseñar increíbles conjuntos de lencería, así como productos para el cuidado y belleza de las mujeres.

“Era urgente decirle a las mujeres que sus cuerpos están bien y que no es forzoso tener cuerpo de pasarela para sentirse bonitas”, “La marca ha mejorado mucho, me encantan sus productos”, “Me encantaría verte desfilar en el show de VS con alas”, “¿Quién no soñó con caminar en esa pasarela con alas?”, fueron algunas reacciones positivas.

