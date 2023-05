¿Qué vistió Yalitza Aparicio para el exclusivo evento de Dior en México?

Foto: The Grosby Group

La Entrega 2024 de la casa Dior se realizó en México, específicamente en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, al que asistieron los rostros más reconocidos del cine y la televisión de dicho país. Para este evento Yalitza Aparicio fue una de las máximas invitadas y llevó un diseño de la famosa casa de modas en color negro y de encaje.

Ger Parra y Rasec Sagrav fueron los responsables de su maquillaje y peinado, con cada detalle mostraron lo bien que se le da a la actriz exponer las tendencias en el mundo de la moda. Sus ojos llevaban un clásico “smokey eye” en negro y sus labios el delineado café -tendencia- con relleno en nude, según enfatizó también el portal de la revista Quién.

Los accesorios, como era de esperarse, también corrieron por cuenta de Dior, con los que realizó los famosos “layering” de temporada. Quién también expuso que el resto de accesorios que llevó la estrella de la cinta “Roma” fueron un bolso negro de la maison y zapatos Mary Jane de plataforma con doble tira arriba del tacón.

En Instagram y junto a la revista Vogue, Yalitza Aparicio expuso cómo se preparó para el “Crucero 2024 de Dior” en la Ciudad de México. Quien también llegó al evento luciendo una trenza estilo XL. Detalle con el que hizo también énfasis en sus raíces, llevando un peinado muy típico de la región.

A este desfile de moda asistieron muchas otras famosas de la industria como la reconocida actriz, estrella de la serie “Montecristo” de ViX, Esmeralda Pimentel. Junto a ella también estuvieron: Aislinn Derbez, Katya Echazarreta, Karla Souza, Mabel Cadena, Maria Bottle y Andrea Chaparro.

Celebridades de talla internacional también asistieron al desfile. Entre las que figuraron nombres como los de Rachel Zegler, Naomi Watts, Alicia Keys, Riley Keough y Emma Raducanu. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Es importante destacar que la creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, le ha rendido un gran homenaje a México con su colección Crucero 2024. La revista Vogue, en su edición para dicho país, explica que esta colección fue inspirada por fuertes personalidades de la historia mexicana, como lo fue la de la gran artista Frida Kahlo. Chiuri, según dicho medio, “presentó una colección de prendas ligeras, faldas plisadas y el simbolismo de la mariposa”. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Sigue Leyendo más de Yalitza Aparicio aquí:

· Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta presumen sus mejores pasos de cumbia en el Festival de Cine de Sundance

· Yalitza Aparicio muestra la panza de embarazo que lucirá para “Mujeres Asesinas”: internautas aseguran que le queda bien

· Yalitza Aparicio respondió a las comparaciones con un “simio” por la foto que publicó Laura Pausini