Alejandro Chabán da una contundente respuesta a los constantes señalamientos: “Salí del clóset”

El venezolano Alejandro Chabán de manera constante sube contenido a la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores, al tiempo que siempre se ha caracterizado por ser sincero y responder algunas inquietudes que le dejan saber en la aplicación.

Una internauta le llegó a consultar: “¿Cómo saliste del clóset?“, y aparentemente no sería una interrogante que le hagan poco, por lo que tomó la determinación de grabar un audiovisual para responder, al tiempo que hizo la simulación que efectivamente entró a un armario y de inmediato salió.

“Voy a responder a esta pregunta que veo que es sumamente importante. Y fue así, entré, facilito y luego ya salí, salí del clóset. ¿Vieron que no es tan difícil salir?“, se le escucha mencionar al también actor de 42 años, quien además es el CEO de un producto para adelgazar y que de manera constante promocionan en ‘Despierta América’.

“Aquí está para todos los que me preguntan #salir #closet #sisepuede #yesyoucan”, fue el mensaje que acompañó el video.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el más reciente contenido compartido, siendo así como muchos de ellos criticaron la interrogante que le hicieron, mientras que otros mencionaron que posiblemente se trate de alguien que está buscando una orientación para poderlo hacer.

“En verdad no me causa gracia, quizás esa persona necesita ayuda, por eso preguntó, bye”, “Porque tanto ataque? ¿No dicen que ser gay es algo normal? ¿Y entonces? ¡Dicen que algo normal y después se ofenden”, “Nunca falta la gente desubicada y con 1 dedo de frente”, “Yo me maravillo de las personas, lo metidas que son en la vida de los demás, con tanto trabajo que tenemos que hacer en nosotros mismos cada día”, “Decidió vivir la vida a plenitud sin engañarse a él mismo”, “Hay gente fresca y sin ningún tacto al dirigirse a las personas! Tremenda falta de respeto”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

