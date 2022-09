Conoce la casa de Alejandro Chabán, el venezolano detrás de la figura de Francisca Lachapel

El actor y presentador venezolano Alejandro Chabán se ha dado a conocer por su gran trabajo en la figura de estrellas como Francisca Lachapel.

Al parecer Chabán ha sido el encargado del cambio que ha venido teniendo la presentadora dominicana con su cuerpo, esto gracias a su programa alimenticio llamado Yes You Can!.

A través de sus redes sociales, en especial de TikTok, el actor ha presumido el lindo apartamento en Miami, Florida, donde vive.

Claro está que su cocina es uno de los lugares predilectos. Tiene alacenas color marrón, encimeras color negro, isla central y otros detalles. Sus electrodomésticos son de acero inoxidable.

La mejor parte de este apartamento son los grandes ventanales de piso a techo que permiten que se tenga una impresionante vista desde la sala de estar y del comedor de la residencia.

También se tiene acceso a un balcón donde se puede sentir la brisa y ver el mar ahí cerca. Se puede notar gracias a los videos que el apartamento se encuentra en un piso bastante alto.

La sala de estar y comedor están decorados con elementos plateados y los muebles y sillas son de color blanco. Su piso es también impresionante por ser de mármol.

El espacio de la sala de estar también puede funcionar como una sala de televisión, pues en el lugar también hay un gran televisor pantalla plana.

