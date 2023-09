Caso Edwin Castro: hispano que alega ser el verdadero ganador de los $2,000 millones del Powerball en California recibe amenazas de muerte

José Rivera, el hispano que demandó a Edwin Castro en una corte de California bajo el alegato de que él es el verdadero ganador de los $2,000 millones del Powerball, añadió en el recurso que ha recibido amenazas de muerte.

Un reporte de Pasadena Star-News este domingo señala que Rivera hizo la declaración en una denuncia enmendada.

En el documento presentado el 22 de febrero ante la Corte de Alhambra, Rivera alegó que Urachi F. Romero (Reggie) le robó el tiquete ganador del sorteo del 8 de noviembre pasado que luego fue cobrado por Castro. La demanda no establece cómo el tiquete pasó de unas manos a otras o la relación entre las partes.

En una entrevista en mayo pasado, Romero declaró a The New York Post que no tiene vínculos con Castro.

Romero, quien le rentaba una habitación en su casa a Rivera, además aseguró que no se apropió del boleto. Añadió, sin embargo, que su entonces inquilino le mostró el tiquete ganador y le explicó la selección de cada uno de los números.

Por su parte, la Comisión Estatal de la Lotería de California se ha reiterado en el que el ganador legítimo de la fortuna es Castro y que los estrictos procesos de verificación de ganadores no dan espacio para fraudes como el señalado. La entidad además ha planteado que el derecho de una parte ganadora de un premio de lotería proviene únicamente de la posesión del boleto ganador, no por el mero hecho de haber comprado un tiquete.

Castro fue anunciado públicamente como ganador el 14 de febrero.

En la demanda enmendada, Rivera insiste en que ha tenido que pagar el precio por sostener su versión de que es el verdadero propietario del boleto y ganador de la cifra más cuantiosa sorteada en la historia de la lotería en Estados Unidos.

“El demandante ha recibido amenazas de muerte anónimas por reclamar que él es el ganador legítimo del boleto y se ha visto forzado a abandonar su trabajo como jardinero por el riesgo de seguridad a él y a su familia”, alerta el documento según citado por el rotativo.

La demanda además plantea que agentes en la oficina del alguacil de Altadena le dijeron a Rivera que la policía de Pasadena tenía jurisdicción en el caso a nivel criminal.

En febrero, el hombre acudió con su abogado al Departamento de Policía de Pasadena donde le indicaron que la pesquisa estaba en manos de la Comisión de la Lotería de California.

Cuando Rivera regresó a la comisaría en abril, le informaron que el caso estaba pendiente.

