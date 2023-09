Estadounidenses liberados tras millonario acuerdo de intercambio de prisioneros con Irán ya aterrizaron en el país

Cinco estadounidenses que fueron liberados el lunes de Irán como parte de un histórico intercambio de prisioneros aterrizaron en Estados Unidos, donde fueron recibidos por el embajador de Estados Unidos en Qatar y sus familiares.

Los estadounidenses y dos de sus familiares llegaron a Doha, Qatar, el lunes tras abandonar Irán, donde estuvieron detenidos durante varios años bajo diferentes cargos.

Estados Unidos ofreció cinco prisioneros iraníes como parte del intercambio, y devolvió $6 mil millones de dólares en fondos congelados para su uso en Irán. La administración Biden precisó que los iraníes que fueron liberados en el acuerdo no representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Emad Shargi, ciudadano estadounidense liberado, saluda a un miembro de su familia mientras él y otras cuatro personas, que fueron liberadas en un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán, desembarcan de un avión en el aeródromo del ejército de Davison en Virginia (Foto: Jonathan Ernst / Pool / AFP vía Getty Images)

Los cinco estadounidenses involucrados en el acuerdo son Siamak Namazi, Emad Sharghi, Morad Tahbaz, mientras que otras dos personas no fueron identificadas por petición propia. Namazi, Sharghi y Tahbaz fueron acusados ​​de espionaje y otros delitos por Irán, pero negaron las acusaciones y dijeron que eran víctimas de una persecución política.

Namazi, uno de los cinco estadounidenses involucrados en el acuerdo de intercambio, emitió un comunicado señalando que puede llevarle un tiempo “volver a familiarizarse con la libertad” y enfrentar los problemas de salud por su tiempo en prisión, pero también expresó su entusiasmo por las oportunidades que presentará su nueva libertad.

“Quiero ver follaje en lugar de paredes y guardianes. Quiero recostarme en la hierba, con el cálido sol en la cara y contemplar el cielo azul y abierto”, declaró Namazi en el comunicado. “Mis otras ‘necesidades’ urgentes incluyen visitar la Apple Store para reemplazar todos los dispositivos que mis captores tomaron como recompensa. Me muero por descubrir qué dispositivos existen ahora; cuando me tomaron como rehén, el iPhone 6s acababa de salir. No puedes Imagínese cómo se siente una picazón de ocho años”.

Ante la llegada, tres de los ex prisioneros, Namazi, Sharghi y Tahbaz, abrazaron al embajador y a otros presentes después de bajar del avión.

Los funcionarios estadounidenses organizan una fotografía grupal después de la liberación de los estadounidenses Siamak Namazi, Morad Tahbaz y Emad Shargi, así como de dos repatriados aún no identificados por el gobierno de los EE.UU. (Foto: Jonathan Ernst / Pool / AFP vía Getty Images)

Por su parte, el presidente Joe Biden destacó el intercambio en un comunicado el lunes, y aclaró que los dos estadounidenses no identificados pidieron que no se revelaran sus identidades. También recordó a Bob Levinson, un ex agente del FBI que desapareció en Irán en 2007 y su paradero sigue desconocido.

“Mientras celebramos el regreso de estos estadounidenses, también recordamos a los que no regresaron. Pido al régimen iraní que dé cuenta completa de lo que le sucedió a Bob Levinson. La familia Levinson merece respuestas”, escribió Biden.

La agencia de noticias Nour News identificó a dos de los iraníes liberados como Mehrdad Ansari, un iraní sentenciado por Estados Unidos a 63 meses de prisión en 2021 por obtener equipos que podrían usarse en misiles, guerra electrónica, armas nucleares y otros equipos militares, y Reza Sarhangpour Kafrani, un iraní acusado en 2021 de supuestamente exportar ilegalmente equipos de laboratorio a Irán.

Los $5,900 millones de dólares en efectivo liberados a Irán representan dinero que Corea del Sur le debía a Irán, pero que aún no había pagado, por el petróleo comprado antes de que Estados Unidos impusiera sanciones a tales transacciones en 2019.

