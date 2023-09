Karina Banda abre su corazón y cuenta lo duro que fue llegar a Estados Unidos

La presentadora de televisión Karina Banda estuvo de visita en ‘Siéntese quien pueda’, programa que actualmente es conducido por Stephanie Himonidis, mejor conocida como ‘Chiquibaby’.

La famosa conductora habla en el programa sobre lo complicado que fue para ella llegar a Estados Unidos y lo que significa para ella haber dejado a su familia atrás durante este proceso de haber emprendido su camino hasta ese país.



“Hace 10 años que llegué aquí… Tenía 24 años cuando llegué a Estados Unidos y te puedo decir que lo que más me dolió fue haber dejado a mi familia. Qué difícil es desprenderte de tus papás, de tu casa, de tus raíces porque aunque uno las lleva en el corazón es como empezar de cero”, dice la conductora.

La mexicana destaca que al haber llegado a California, se sintió querida por todos los mexicanos que allí hacen vida.

Asimismo, la presentadora contó la manera en la que llegó al medio artístico en Estados Unidos. Karina Banda cuenta que encontró una vacante en Google, aplicó y a las tres semanas la llamaron para hablar con el director de noticias y luego tuvo una entrevista con un abogado a ver si ella calificaba para el tipo de visa que ellos podían ofrecerle.

Asimismo, destaca que ella desde los 14 años ha trabajado en medios, incluso de manera gratuita, y eso la ayudó a tener esa oportunidad en Estados Unidos.

Karina Banda actualmente tiene 594 mil seguidores en Instagram y de manera contante podemos verla en ‘El Gordo y La Flaca’ haciéndole la suplencia a Lili Estefan cuando no puede estar presente en el show de Univision.

En una de las veces más recientes que estuvo haciendo la suplencia, estos fueron los comentarios del público:

“Karina la más bella karinaaaa”, “Ay no, porque no ponen a Roberto con Karina, 2 bellos, divertidos conductores”, “Bienvenida Karina”, “¿Por qué no invitan a Alejandra?”, “Esa risa de Karina es chillona ya nada más hablan de su vida personal” y “Es muy maluco el programa cuando está ella” son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

