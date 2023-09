Rafael Nadal manda un duro golpe a sus seguidores: Afirma que el 2024 será su último año como tenista

El reconocido tenista español y considerado como uno de los mejores en toda la historia del deporte blanco, Rafael Nadal, sorprendió a sus fanáticos al revelar este lunes que “posiblemente” el 2024 sea el año en el que finalmente se retire de las canchas; dicha decisión estaría infundada por la lesión en el psoas que lo ha mantenido alejado de las competencias del circuito ATP durante los últimos ocho meses.

En estos ocho meses de rehabilitación el tenista ibérico se ha visto obligado a someterse a dos operaciones en el músculo más interno del cuerpo humano, lo que genera que sea un proceso de recuperación bastante complicado de realizar.

“Dije que posiblemente 2024 fuera mi último año, lo mantengo, pero no te lo puedo confirmar al 100 por ciento porque no lo sé yo”, dijo Nadal durante una entrevista ofrecida a la cadena Movistar+.

Recordemos que Rafael Nadal dio a conocer la lesión en el psoas el pasado 18 de mayo, la cual sufrió mientras disputaba el Abierto de Australia el pasado mes de enero; desde ese momento las cirugías y la complicada rehabilitación han generado que el tenista español tomara la decisión de afrontar en el 2024 sueño de retiro para evitar mayores daños en su cuerpo.

“Este sería mi objetivo: intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo“, resaltó.

Para finalizar, Nadal destacó que desea con todas sus fuerzas volver a competir de forma profesional para demostrar que todavía se mantiene como una de las figuras más importantes de este deporte a pesar de su también operación en la cadera a la que se sometió hace unos meses.

“Pero la ilusión no es volver a ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, todo eso queda muy lejos, soy muy consciente de las dificultades a las que me enfrento, una es insalvable que es la edad, y la otra son los problemas físicos”, concluyó.

