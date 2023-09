Estrés, dolor y cansancio: ¿Cuáles profesiones están más relacionadas con sobredosis mortales en Nueva York?

Ciertos empleos están más vinculados con casos de sobredosis en Nueva York, según los datos más recientes del Departamento de Salud de la ciudad (DOH).

En total 2,062 personas murieron por sobredosis de drogas en 2020 en NYC, el año más reciente analizado. Los trabajadores de la construcción encabezaron la lista con la mayor cantidad de sobredosis fatales que cualquier otra profesión en la ciudad: 269 empleados.

En segundo lugar 114 trabajadores en la preparación y servicios de alimentos murieron a causa de sobredosis, seguidos por 94 en ventas. En orden descendente, hubo 83 decesos en empleados en cargos y apoyo administrativo, 77 en transporte y 75 entre quienes laboran con traslados de material.

Danielle Ompad, epidemióloga de la Universidad de Nueva York (NYU) que investiga la adicción a las drogas, dijo que la alta tasa de lesiones en la industria de la construcción y la falta de paga por enfermedad probablemente exacerben la dependencia de los trabajadores de los analgésicos.

“Existe una especie de incentivo en la industria de la construcción para que las personas trabajen lesionadas”, comentó a New York Post. “Muchas veces no hay licencias por enfermedad, especialmente si no son trabajos sindicalizados”. También esta profesión está muy ligada a graves accidentes laborales.

Un trabajador en Midtown comentó que uno de sus colegas fue encontrado muerto en el trabajo en un baño portátil con una aguja clavada en el brazo. “Toman analgésicos para sobrevivir y luego se enganchan”, comentó Joe Brown, un carpintero de 35 años. “También hay que lidiar con la presión del trabajo: ser despedido, no tener empleo, saber que trabajo este mes pero no el próximo”, añadió, señalando que la industria de la construcción perdió decenas de miles de empleos durante el primer año de la pandemia.

En general, las sobredosis mortales de drogas en la ciudad de Nueva York han aumentado al menos 96% desde abril de 2019. En el año que finalizó en abril de 2023 un total de 2,820 personas fallecieron por sobredosis, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el DOH. Los casos incluyen hasta bebés que han tenido acceso a drogas en sus hogares y guarderías, como sucedió la semana pasada.

El fentanilo es un opioide sintético que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte.

En abril se anunció una nueva estrategia del gobierno del presidente Joe Biden en contra del tráfico de fentanilo que incluye planes para evitar la distribución y venta del producto final, así como el lavado de dinero a través de empresas legalmente establecidas.

En enero las autoridades locales anunciaron que durante 2022 en NYC hubo un decomiso récord de pastillas de fentanilo equivalentes a 72 millones de dosis fatales. “El fentanilo satura el suministro de drogas ilegales en la ciudad de Nueva York y es un factor en aproximadamente el 80% de las muertes por sobredosis. Incluso el uso casual u ocasional de drogas ilegales podría ser fatal, y con una explosión de píldoras falsificadas que contienen fentanilo, una sola tableta comprada en línea o en las redes sociales podría ser mortal”, alertó entonces en un comunicado Bridget G. Brennan, fiscal especial de narcóticos de NYC.

“El fentanilo es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública”, dijo entonces el agente especial Frank Tarentino (DEA). “Es veneno... Esto es sólo la punta del iceberg. Cada día tenemos más convulsiones. En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas. A nivel nacional es cada cinco minutos, 295 al día”.

Al menos 43 casos de sobredosis de fentanilo, siete de ellos mortales, están vinculados a dos patrones separados de robos en clubes nocturnos de Manhattan y sus alrededores que se remontan a septiembre de 2021.

En 2022 las autoridades municipales de Nueva York lanzaron una polémica campaña en el transporte público con “consejos” para consumir fentanilo “de manera segura”, que algunos calificaron como contraproducente e irresponsable.

