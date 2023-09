Hombre gana $50 en la lotería, decide comprar un boleto más y se lleva $4 millones de dólares

Un hombre del condado de Kent, en Michigan, se ganó un pequeño premio de $50 dólares con un boleto de lotería. Decidió probar suerte con otro billete y esto lo convirtió en millonario.

El hombre de 54 años, que prefirió permanecer en el anonimato, ganó con boleto de raspa y gana. Cuando vio que se había llevado $50 dólares, quiso comprar otro boleto del mismo juego, el cual también tenía un costo de $50 dólares.

Sin embargo, la tienda ya no tenía boletos de $50 dólares, por lo que el hombre decidió llevar otro boleto del juego Millionaire’s Club, que tiene un costo de $30 dólares.

Cuando raspó ese último billete descubrió que le había pegado al gordo con un premio de $4 millones de dólares.

“Cuando raspé el billete y vi que había ganado 4 millones de dólares, lo primero que hice fue llamar a mi hermano“, contó el suertudo ganador a los funcionarios de la Lotería de Michigan.

“Me dijo que me asegurara de que no fuera uno de esos billetes de lotería de broma, así que le di la vuelta y leí la letra pequeña en el reverso. Una vez que confirmé que en realidad no era una broma, llamé a la Lotería para que me confirmaran el premio también”.

El hombre compró su boleto en la gasolinera Citgo ubicada en la calle 3895 Plainfield en la ciudad de Grand Rapids.

El hombre optó por recibir un pago único de aproximadamente $2.7 millones de dólares, en lugar de recibir 30 pagos de anualidades por el monto total del premio.

