Las mejores aerolíneas de Estados Unidos en 2023, según Money

Los viajes aéreos están volviendo con fuerza luego de la pandemia que tuvo a todos bajo el encierro y la gente quiere saber cuál es la mejor aerolínea para sus próximas vacaciones.

Con esto en mente y con predicciones de que las tarifas para esta temporada de verano se moderarán un poco en comparación con sus altísimos niveles en 2022, Money calificó a las principales aerolíneas en los Estados Unidos.

Para compilar la lista de las mejores aerolíneas, Money utilizó una amplia gama de criterios, sabiendo que ninguna aerolínea es la mejor opción para cada viajero en cada viaje.

Cada operador tiene fortalezas y debilidades, y el objetivo del listado es resaltar las fortalezas que diferencian a los ganadores. Money solo evaluó 10 aerolíneas con base en Estados Unidos.

Los datos se obtuvieron del Informe del consumidor de viajes aéreos de 2023 del Departamento de Transporte, para comparar las aerolíneas.

También se consideró el tamaño de la red de rutas de cada línea aérea, las características de sus programas de recompensas y otras políticas, incluidas las relacionadas con mascotas, así como cualquier acuerdo que tengan con otras aerolíneas, para acomodar a los pasajeros de otras, por retrasos o cancelaciones en los vuelos.

Selección de Money para las 5 mejores aerolíneas de 2023:

Delta, la mejor aerolínea por su confiabilidad

Puntos a favor:

· Excelente puntualidad.

· Wi-Fi gratis

· Cuenta con Centros en las principales ciudades de EE.UU.

En contra:

· Puede ser más caro que otros operadores.

Alaska Airlines, la mejor aerolínea para mascotas

Puntos a favor:

· Amplia política de mascotas y relativamente económica.

· Ofrece un servicio de suscripción Flight Pass, válido para hasta 24 viajes de ida y vuelta por año a determinados destinos.

· Cuenta con una amplia red de aerolíneas asociadas internacionales.

En contra:

· Menos opciones para los viajeros de la Costa Este.

Southwest, la mejor aerolínea para volar en familia

Puntos a favor:

· Es relativamente fácil para las familias sentarse juntas.

· Incluye dos maletas facturadas gratis.

· No hay gastos por cancelación o cambio.

En contra:

· No cuenta con asignación de asientos.

· No cuenta con primera clase ni clase ejecutiva.

· No cambiará a los pasajeros a otra aerolínea en caso de retrasos.

American Airlines, la mejor recompensas

Puntos a favor:

· Umbral bajo para canjear millas por recompensas.

· Mayor aerolínea por vuelos por día y destinos.

· Amplia red con socios internacionales.

En contra:

· Los puntos de recompensa pueden caducar.

· Peor desempeño en puntualidad en comparación con otras.

JetBlue, la mejor en satisfacción del cliente

Puntos a favor:

· Tiene el mejor operador, según múltiples encuestas de satisfacción del cliente.

· Incluye Wi-Fi gratis.

· Cuenta con pantallas en cada asiento.

En contra:

· Menos opciones de vuelo vs aerolíneas más grandes.

· Baja puntualidad en comparación con otras aerolíneas.

Para mirar el reporte completo y su metodología, ingrese aquí.

