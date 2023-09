Alejandro Chabán lanza su podcast “Chabán”, en donde entrevistará a sus amigas: Gaby Espino, Francisca y Ana Patricia entre otras

En un momento de paz en su vida, con éxito profesional y también personal, ahora que ha encontrado el amor Alejandro Chabán lanza su propio podcast “Chabán”, a partir del 1 de octubre en todas las plataformas digitales, entrevistando a sus mejores amigas y compartiendo con todos la clave del éxito.

“Quiero compartir con toda nuestra audiencia, una conversa, una plática entre amigos, a través de este show que se llama ‘Chabán’; así que tengo a Gaby Espino, a Jacky Bracamontes, a Francisca, Ana Patricia, María Celeste, Myrka, María Elena Salinas, pues infinidad de amigas y todas tienen un camino de pronto lleno de diferentes retos.

“Y cada una de ellas han convertido esos obstáculos en oportunidades y yo creo que eso es lo que las hace realmente exitosas, y triunfadoras”.

¿Qué tienen en común todas ellas que las ha hecho triunfar?

Tienen diferentes ingredientes en común: que son la persistencia, la constancia, el enfoque, el no competir con los demás, el amar, el agradecer todos los días por levantarte y de ayudar al prójimo.

“Yo creo que los triunfos más grandes de ellas no son los que hemos visto sino las batallas más grandes que ellas mismas han tenido que superar internamente, y van a compartir con nosotros esa fórmula de cómo ellas lo han logrado”.

¿Y cómo lo has logrado tú?

Pues la paz se logra a través de la coherencia; cuando lo que piensas, lo que haces y lo que dices van de la mano. Y yo creo que en este momento de mi vida, a mis 42 años tengo paz, tengo amor y me siento pleno.

¿Cómo conseguiste el amor?

Yo me acuerdo que Tony Robins (un reconocido motivational speaker) me mandó (a) hacer una lista y decía: “En la parte izquierda vas a poner todas las características de esa persona, y en la parte de la derecha vas a poner la lista de en quién te tienes que convertir tú primero para atraer a ese tipo de persona.

“Entonces yo creo que, de pronto, si en el pasado uno ha tenido relaciones que no representan lo que tú quieres, de pronto hay algo que sanar internamente. Yo siempre pienso que no hay que culpar hacia allá (al prójimo) sino que hay que ir hacia dentro y hacer un trabajo interior”.

¿Qué tuviste que cambiar en ti?

Yo creo que “el merecimiento”. Yo creo que de pronto a veces uno se siente que no es suficiente, no se siente suficientemente exitoso, no se siente suficientemente guapo… Y yo creo que una vez que sané todas esas carencias y de pronto me sentí merecedor de un amor pleno, de un amor seguro, de un amor en paz, pues lo puedes manifestar.

Sigue Leyendo más de Alejandro Chabán aquí:

· Alejandro Chabán da una contundente respuesta a los constantes señalamientos: “Salí del clóset”

· Alejandro Chabán explota contra quienes opinan sobre su cuerpo y dicen que está “acabado”

· Conoce la casa de Alejandro Chabán, el venezolano detrás de la figura de Francisca Lachapel