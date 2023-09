COLA 2024 en cheques de Seguro Social: ¿por qué la cantidad del Ajuste por costo de vida se anuncia en octubre de cada año?

La Administración del Seguro Social (SSA) necesita calcular las cifras de inflación hasta septiembre del año corriente para poder establecer la cantidad de Ajuste por costo de vida (COLA) que será aplicable en el 2024.

El COLA se determina con base en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W). El CPI es publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

El ajuste se establece calculando el promedio de inflación durante julio, agosto y septiembre del año en curso comparado con el mismo trimestre pero del año pasado.

En resumen, los niveles de inflación de este trimestre se calculan, promedian y comparan con los del año pasado para determinar la cifra de COLA que en este caso aplicaría a partir de enero del próximo año.

El aumento de COLA dependerá de la diferencia en porcentaje entre ambos.

“El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorado por la inflación. Está basado en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés) desde el tercer trimestre del año pasado se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay aumento, no puede haber COLA”, precisa una entrada en el sitio web de la SSA.

Los estimados más recientes con base en las cifras de inflación de agosto apuntan a que el Ajuste por costo de vida a partir de enero sería de 3.2%. Esta cifra está muy por debajo de la de 8.7% que se ve reflejada actualmente en los cheques de los beneficiarios de los programas del Seguro Social.

El aumento de COLA de 8.7% este año es el más alto en cuatro décadas.

Partiendo del estimado más reciente de The Senior Citizens League, la cantidad mensual promedio de los recipientes del Seguro Social aumentará a $1,790 o $57.30 adicionales en cada entrega.

Un estudio de la entidad no partidista que representa a los jubilados arrojó que un 54% de los integrantes de esta población gastan más de $2,000 al mes.

