Edwin Castro, identificado como ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, ha adquirido tres mansiones en menos de un año

Edwin Castro, identificado públicamente por la Lotería de California como el ganador de los $2,000 millones del Powerball, ya ha invertido en tres mansiones en el estado en menos de un año.

Castro fue anunciado como el ganador de la máxima suma sorteada en la historia de juegos de lotería en Estados Unidos el 14 de febrero pasado. Poco después empezaron a trascender reportes en medios locales y nacionales de la adquisición de propiedades.

Hasta este mes, informes periodísticos dan cuenta de tres viviendas de lujo compradas con parte del dinero del premio.

La primera estructura fue comprada en marzo por $25.5 millones en Hollywood Hills. La segunda, estilo japonés y comprada poco después en Altadena, costó unos $4 millones. La tercera propiedad en la que Castro invirtió unos $47 millones ubica en Los Ángeles. Según los reportes, la transacción se realizó este mes.

Adicional a las mansiones, Castro habría adquirido un Porsche 911 estilo “vintage” a un costo de $250,000.

Al millonario se le vio con el auto saliendo de un banco Chase en Los Ángeles con aparentes sobres de dinero y sonrisa de esquina a esquina en abril pasado.

Expertos financieros no recomiendan hacer las inversiones que Castro está haciendo tan temprano, esto por la salud de sus ingresos.

Una de estas es Emily Irwin, directora general de asesoramiento y planificación en la división de inversión y gestión patrimonial de Wells Fargo.

“No hagan cambios de vida visibles. No renuncien a su trabajo, no salgan a comprar un Ferrari, no compren una mansión”, indicó a Fortune en un artículo en julio pasado sobre recomendaciones a ganadores de premios mayores de lotería.

“Tal vez tienes préstamos estudiantiles que quieres pagar, eso hace sentido. Pero intenta evitar las mega compras”, recomendó la experta.

El premio que cobró Edwin Castro está siendo disputado en una corte de California

A la situación de Castro se suma un factor aún más sensitivo y es que el hispano es centro de una demanda en la que José Rivera alega ser el verdadero ganador del premio mayor en el sorteo del 8 de noviembre.

Según la denuncia de Rivera, Castro reclamó y cobró ilegalmente el dinero del “jackpot” luego de que Urachi F. Romero, su antiguo casero, supuestamente se lo robara.

Recientemente, Rivera enmendó la demanda que se ve en la Corte de Alhambra para añadir la alegación de que estaba siendo víctima de amenazas de muerte anónimas por haber incoado el pleito.

Castro no ha reaccionado al contenido de la demanda, aunque su defensa ha planteado que no conoce a los otros dos hispanos, y que la demanda no tiene fundamento legal porque ni siquiera establece cómo el tiquete pasó de unas manos a otras.

Por su parte, Romero declaró en entrevista con el New York Post que no se robó el boleto ganador e identificó a Rivera como la persona que compró en tiquete y lo tenía en su poder antes de que Castro lo cobrara.

La Lotería de California, que también figura como demandada en el litigio, ha insistido en que Castro es el ganador legítimo de la cifra sin precedente. La entidad además argumentó que el derecho de una parte ganadora de un premio de lotería proviene únicamente de la posesión del boleto ganador, no del mero hecho de haber comprado un tiquete.

