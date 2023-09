Francisca da nuevos detalles sobre su embarazo: “Me siento en paz”

El segundo embarazo de Francisca ha sido muy diferente al primero que tuvo con su hijo Gennaro y así lo ha dejado saber la presentadora dominicana de televisión, quien vive esta etapa de su vida muy feliz y tranquila.

Desde hace unas semanas comparte con sus millones de seguidores mucho sobre este segundo embarazo y ahora que se conoce que es otro varón lo que viene a bordo hay muchas más opiniones y emociones por parte de los internautas.

Para la dominicana quisas es fácil poder comprar este embarazo con el primero que tuvo. En el primero confiesa que no se sentía muy bien, pero en esta oportunidad el sentimiento de estar gestando vida es muy diferente.

“En mi primer embarazo no me sentía para nada bien, tuve muchos malestares. En esta ocasión me siento tranquila, me siento bien, en paz, me siento plena”, dice en una entrevista a ‘People en español’ tras la revelación del sexo de su bebé.

Francisca asegura también que se siente muy afortunada y honrada de poder dar vida. “Me siento muy bendecida porque el embarazo es un milagro… Otro varón me hace mucha ilusión”, dice la dominicana a la publicación.

De la misma manera, confiesa qué hay que tener como madre de varones, pues a su juicio las mujeres deben contar con un gran carácter “porque los varones son tremendos y corren y brincan y saltan”.

¿Cuál es la parte ‘egoísta’ de Francisca como mamá?

Francisca previo a conocer que está en la espera de otro niño, confesó que le gustaría tener una hembra y explicó el motivo de esta situación.

“Yo prefería tener niñas porque siento que los niños son de las esposas; o sea, ahorita Gennaro se casa y se va y es de su esposa. Y las Navidades va a ser donde la esposa diga y con la mamá de la esposa, y eso es la parte egoísta mía de nunca perderlo”, dijo la mamá de Gennaro.

“Yo tenía una expectativa y Diosito me cambió completamente el plan, y me mandó un varoncito y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo entendía que mi vida iba a ser llena de niñas, pero Dios me mandó un varoncito, entonces yo digo, Dios sabe lo que yo quiero, pero él me da lo que yo necesito y lo que él sabe que es mejor para mí; entonces ya estoy sin expectativa de que si sea niña o niño”, complementó en su momento.

