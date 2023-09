Modelo “perdido” del X-Wing de Star Wars de 1977 saldrá a subasta con una oferta inicial de $400,000

En una subasta no tan lejana, un modelo de caza X-wing perdido hace mucho tiempo de la icónica película de 1977 “Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza” está a subasta.

La venerada nave espacial, conocida como “El X-wing desaparecido”, jugó un papel crucial en la culminante batalla de la Alianza Rebelde contra el Imperio sobre la Estrella de la Muerte.

Heritage Auctions, una casa de subastas con sede en Dallas, ha descrito este modelo del X-wing como “el pináculo de los artefactos de Star Wars que jamás haya llegado al mercado”, según la cadena CNN.

La nave espacial, que forma parte de la historia del cine, es esperada con impaciencia tanto por coleccionistas como por aficionados, con un precio de oferta inicial fijado en $400,000 dólares.

X-Wing: Un artefacto con mucha historia

Este modelo icónico lleva las marcas distintivas del escuadrón “Líder Rojo” de la Alianza Rebelde, con una franja roja prominente en ambas alas superiores. La nave espacial es un testimonio de la atención al detalle de la película y su legado perdurable.

El redescubrimiento de este extraordinario modelo es una historia de “arqueología cinematográfica”. Fue descubierto por un equipo de expertos en efectos visuales, incluido Gene Kozicki, conocido por su trabajo en películas como “Face/Off” y “Flight of the Phoenix”, mientras revisaban meticulosamente la colección del fallecido Greg Jein, según Hollywood Reporter.

Jein, un fabricante de miniaturas nominado al Oscar y al Emmy, contribuyó a varios clásicos del cine, incluidos “Star Trek” y “Close Encounters of the Third Kind”.

Lo que distingue a este X-Wing es su notable estado. El modelo se mantiene en su estado original, sin modificaciones ni alteraciones desde su salida de Industrial Light & Magic (ILM), la reconocida empresa de efectos visuales. Esta autenticidad aumenta su atractivo, convirtiéndolo en un hallazgo importante tanto para los entusiastas como para los profesionales de los efectos visuales.

Este X-Wing en miniatura a escala 1:24 fue uno de los cuatro modelos de “héroe” creados específicamente para primeros planos durante momentos cruciales de la épica batalla espacial de la película.

Desempeñó un papel crucial en escenas como la carrera por las trincheras, donde la Alianza Rebelde intentó destruir la formidable Estrella de la Muerte.

Diseñados por el equipo ganador del Oscar de Industrial Light & Magic, estos modelos “héroes” presentaban detalles intrincados, incluidas alas expandibles, cableado interno para luces iluminadas, pilotos en miniatura e incluso marcas de explosión diminutas y efectos de calor abrasador alrededor de las boquillas de escape.

El director George Lucas tenía como objetivo crear naves espaciales visualmente distintas para diferenciar entre la Alianza Rebelde y el Imperio.

El viaje de este X-wing a través del tiempo refleja el increíble impacto que películas como “Encuentros en la tercera fase” y “Star Wars” tuvieron en el panorama cinematográfico. Sirve como testimonio de las fuerzas creativas superpuestas y del significado cultural imprevisto de estas joyas cinematográficas.

Los entusiastas, coleccionistas y cinéfilos de Star Wars tienen una oportunidad de poseer una parte de la historia del cine, ya que la subasta de este icónico modelo X-wing está programada para el 14 y 15 de octubre.

